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Giacomo Amadori
2026-06-30

È scappato con la cassa l’uomo che ha venduto le mascherine ad Arcuri

È scappato con la cassa l’uomo che ha venduto le mascherine ad Arcuri
Domenico Arcuri (Imagoeconomica). Nel riquadro la copertina del numero di «Panorama» in edicola domani
L’anticipazione di «Panorama», domani in edicola: spesi 1,2 miliardi per dispositivi finiti quasi tutti al macero. L’uomo chiave è l’ex banchiere Daniele Guidi, condannato in via definitiva a San Marino. Ma in Italia l’hanno assolto e rimborsato.
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mascherine covid

Edicola Verità | la rassegna stampa del 30 giugno

Edicola Verità | la rassegna stampa del 30 giugno

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 30 giugno con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
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I migranti ricevono più di quel che versano

Altro che pagarci le pensioni. Dai 5 milioni di lavoratori nati all’estero, lo Stato incassa solo 12,6 miliardi, che valgono meno del 7% dell’Irpef totale. Una cifra che non copre nemmeno la spesa sanitaria a loro beneficio. Il 38% con redditi sotto i 10.000 euro.

Ogni tanto ci spiegano che gli immigrati ci pagheranno le pensioni. Il ragionamento si fonda sul fatto che diminuendo il numero di lavoratori attivi e aumentando quello dei pensionati a carico del sistema previdenziale, servono nuovi ingressi che versino i contributi e consentano all’Inps e agli altri enti di garantire l’assegno mensile a chi sta a riposo.

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immigrazione

Ancelotti la vince con i cambi. Il Brasile rimonta il Giappone e vola agli ottavi

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Ancelotti la vince con i cambi. Il Brasile rimonta il Giappone e vola agli ottavi
Gabriel Martinelli festeggia dopo aver segnato il gol del 2-1 durante la partita dei sedicesimi di finale della Coppa del Mondo Fifa 2026 tra Brasile e Giappone, a Houston (Ansa)
La Seleção va sotto contro il Giappone per il gol di Sano, ma nella ripresa reagisce. Casemiro firma l'1-1 di testa, poi al 96' Martinelli decide la sfida con la rete che vale gli ottavi di finale e stabilisce un nuovo record nella storia dei Mondiali. Per Ancelotti ora una tra Norvegia e Costa d'Avorio.
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mondiali 2026

Vieri porta il Made in Italy a New York: «Il nostro cibo è il migliore al mondo»

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Vieri porta il Made in Italy a New York: «Il nostro cibo è il migliore al mondo»
L’ex bomber protagonista al Summer Fancy Food 2026: inaugurato il Padiglione Italia e celebrato l’ingresso della cucina italiana nel patrimonio Unesco. «Orgoglioso di rappresentare le nostre eccellenze», ha detto Vieri.
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