Redazione digitale Vieri porta il Made in Italy a New York: «Il nostro cibo è il migliore al mondo» True

L’ex bomber protagonista al Summer Fancy Food 2026: inaugurato il Padiglione Italia e celebrato l’ingresso della cucina italiana nel patrimonio Unesco. «Orgoglioso di rappresentare le nostre eccellenze», ha detto Vieri.Christian Vieri è stato tra i volti simbolo della presenza italiana al Summer Fancy Food 2026 di New York, una delle principali fiere mondiali dedicate al settore specialty food e beverage. L’ex attaccante, oggi Ambassador della Lega Calcio Serie A, ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione del Padiglione Italia al Javits Center, nell’ambito delle attività di promozione del Made in Italy portate avanti insieme all’Ice – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).All’inaugurazione erano presenti, tra gli altri, il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il consigliere del MAECI Nicola Caputo, il presidente dell’Ice Matteo Zoppas, l’ambasciatore d’Italia a Washington Marco Peronaci, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il presidente del Summer Fancy Food Bill Lynch.A seguire, in occasione delle celebrazioni per l’ingresso della cucina italiana nei patrimoni immateriali dell’Unesco, si è tenuto l’Authentic Italian Aperitivo, momento conclusivo della giornata con i saluti istituzionali dello stesso ministro Lollobrigida, dell’ambasciatore Peronaci, del presidente Zoppas e di Vieri.Nel suo intervento, l’ex bomber ha sottolineato il legame personale con la cucina italiana e il valore dei prodotti nazionali: «Ringrazio tutte le istituzioni che sono intervenute oggi in questa giornata così prestigiosa e importante per il Made in Italy – ha detto – e tengo in particolar modo a dare un grande abbraccio a tutti gli italiani che sono qua a New York. Il nostro cibo è il migliore al mondo, la qualità dei nostri prodotti è impareggiabile. Chi mi segue sa che mi diletto anche in cucina e vado a comprare solo prodotti italiani, quindi sono fiero di essere ancora una volta qui a rappresentare le eccellenze del Made in Italy».L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di collaborazione tra Lega Calcio Serie A, Ice – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) per promuovere le eccellenze italiane nei principali appuntamenti fieristici internazionali, anche attraverso la presenza di testimonial dello sport.