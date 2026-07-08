panorama on the road
Piazza San Marco a Venezia (iStock). Nel riquadro la locandina di «Panorama on The Road»

Domani Venezia ospiterà una nuova tappa di Panorama on the Road, il ciclo di incontri promosso dal settimanale diretto da Maurizio Belpietro. L’appuntamento è fissato dalle 11.30 nella cornice delle Procuratie Vecchie, dove istituzioni, imprese e protagonisti della vita economica e culturale si confronteranno sulle principali sfide che attendono il Veneto.

La giornata sarà dedicata ai temi della crescita economica, del turismo, della tutela del territorio, delle grandi opere, dell’autonomia, dell’innovazione e della competitività del sistema produttivo regionale, con un programma articolato in interviste e tavole rotonde.

Tra gli ospiti attesi figurano il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, il sindaco di Venezia Simone Venturini, il presidente della Biennale di Venezia Pietrangelo Buttafuoco e il presidente dell’Autorità per la Laguna di Venezia e comandante del Mose Roberto Rossetto. Al confronto parteciperanno anche esponenti del mondo imprenditoriale e delle filiere produttive del territorio, tra cui la presidente di Confindustria Veneto Est Paola Carron.

Ad aprire i lavori sarà l’intervista al sindaco di Venezia, Simone Venturini, dedicata alla città e alle sfide che la attendono. Seguirà il confronto con Roberto Rossetto sul futuro della laguna e sul sistema Mose. Spazio poi al panel Chi tiene in piedi il Paese, che riunirà rappresentanti delle imprese e delle infrastrutture venete: Ivan Aggazio per Trenitalia Veneto, Paola Carron per Confindustria Veneto Est, Francesco De Bettin di DBA Group, Fulvio Giuliani di Interporto Rivers e l’imprenditore Angelo Mandato.

Nel corso della giornata Maurizio Belpietro intervisterà anche Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale di Venezia, il ministro Adolfo Urso sul tema della produzione in Italia e il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, con un focus sul ruolo del Veneto e sulle prospettive della regione.

A chiudere l’evento sarà Lo sguardo di Panorama, un dialogo tra Maurizio Belpietro e il direttore de Il Gazzettino, Roberto Papetti, dedicato ai temi emersi nel corso della giornata.

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