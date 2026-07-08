Domani Venezia ospiterà una nuova tappa di Panorama on the Road, il ciclo di incontri promosso dal settimanale diretto da Maurizio Belpietro. L’appuntamento è fissato dalle 11.30 nella cornice delle Procuratie Vecchie, dove istituzioni, imprese e protagonisti della vita economica e culturale si confronteranno sulle principali sfide che attendono il Veneto.

La giornata sarà dedicata ai temi della crescita economica, del turismo, della tutela del territorio, delle grandi opere, dell’autonomia, dell’innovazione e della competitività del sistema produttivo regionale, con un programma articolato in interviste e tavole rotonde.

Tra gli ospiti attesi figurano il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, il sindaco di Venezia Simone Venturini, il presidente della Biennale di Venezia Pietrangelo Buttafuoco e il presidente dell’Autorità per la Laguna di Venezia e comandante del Mose Roberto Rossetto. Al confronto parteciperanno anche esponenti del mondo imprenditoriale e delle filiere produttive del territorio, tra cui la presidente di Confindustria Veneto Est Paola Carron.

Ad aprire i lavori sarà l’intervista al sindaco di Venezia, Simone Venturini, dedicata alla città e alle sfide che la attendono. Seguirà il confronto con Roberto Rossetto sul futuro della laguna e sul sistema Mose. Spazio poi al panel Chi tiene in piedi il Paese, che riunirà rappresentanti delle imprese e delle infrastrutture venete: Ivan Aggazio per Trenitalia Veneto, Paola Carron per Confindustria Veneto Est, Francesco De Bettin di DBA Group, Fulvio Giuliani di Interporto Rivers e l’imprenditore Angelo Mandato.

Nel corso della giornata Maurizio Belpietro intervisterà anche Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale di Venezia, il ministro Adolfo Urso sul tema della produzione in Italia e il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, con un focus sul ruolo del Veneto e sulle prospettive della regione.

A chiudere l’evento sarà Lo sguardo di Panorama, un dialogo tra Maurizio Belpietro e il direttore de Il Gazzettino, Roberto Papetti, dedicato ai temi emersi nel corso della giornata.