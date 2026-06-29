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Mario Giordano
2026-06-29

Caro Del Vecchio, così giovane e così indebitato

Caro Del Vecchio, così giovane e così indebitato
Leonardo Maria Del Vecchio (Imagoeconomica)

Caro Leonardo Maria Del Vecchio, le scrivo questa cartolina per farle i complimenti: ho letto sul Corriere della Sera che sarebbe riuscito, ad appena 31 anni, ad accumulare un debito di 1,3 miliardi di euro. Non è poco, anche perché, dice il quotidiano, lei «non avrebbe capacità autonoma di rimborso».

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leonardo maria del vecchio
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Famiglia uccisa, il killer bengalese «agente» di un partito filo islamico

Famiglia uccisa, il killer bengalese «agente» di un partito filo islamico
L'edificio dove è avvenuta la strage a Casalotti (Roma). Nel riquadro, Shahadat Hossain (Ansa)
Roma, Hossain era nel comitato estero del Bnp. Municipio rosso in festa dopo la strage.
Prosegue senza sosta la caccia a Shahadat Hossain, il bengalese di 43 anni ritenuto dagli investigatori l’autore della strage di Casalotti, a Roma. Dell’uomo sembra essersi persa ogni traccia dopo il triplice omicidio avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in un appartamento di via Montiglio, dove sono stati uccisi, a colpi di mannaia, Kamal Uddin Babul, 39 anni, la moglie Jahan Hosne Momotay, 38 anni, e la figlia Islam Arowa. Gravemente ferito anche il figlio ventenne della coppia, unico sopravvissuto al massacro.
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bengalese casalotti strage

Edicola Verità | la rassegna stampa del 29 giugno

Edicola Verità | la rassegna stampa del 29 giugno

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 29 giugno con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
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«Giuseppi e Arcuri devono chiarire». L’incontro tra i due infiamma la destra

«Giuseppi e Arcuri devono chiarire». L’incontro tra i due infiamma la destra
Giuseppe Conte e Domenico Arcuri (Ansa)
Fdi all’attacco con Bignami: «Le date dicono che non è una coincidenza». Il collega Malan: «Concordano le risposte?».

Lo scoop pubblicato ieri dalla Verità sull’incontro tra l’ex premier Giuseppe Conte e l’ex commissario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri ha scatenato una serie di reazioni politiche tra gli esponenti di Fratelli d’Italia all’interno della commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione della pandemia.

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conte arcuri

K.I.S.S. | Non solo barche

K.I.S.S. | Non solo barche

Ci sono nomi di aziende aeronautiche italiane che ormai pochi ricordano. Questa è la storia.

sergio barlocchetti kiss podcast
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