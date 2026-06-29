{{ subpage.title }}

True
Paolo Gianlorenzo
2026-06-29

Povera Roccella, inondata di insulti

Povera Roccella, inondata di insulti
Eugenia Roccella (Ansa)
La titolare della Famiglia bersagliata sui social dai soliti «buonisti» di sinistra dopo la scomparsa del marito nel lago. Meloni: «Commenti ignobili e disumani, che schifo».

Sono ore di angoscia senza fine quelle che sta vivendo il ministro per la Famiglia, Eugenia Roccella. Da sabato suo marito Luigi Cavallari, ingegnere di 84 anni, professore universitario stimato e figura da sempre lontana dai riflettori, è disperso nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese. Un pomeriggio di svago trasformatosi in dramma nel giro di pochi minuti, un tuffo e l’uomo non è più riemerso.

Continua a leggereRiduci
eugenia roccella
True

Famiglia uccisa, il killer bengalese «agente» di un partito filo islamico

Famiglia uccisa, il killer bengalese «agente» di un partito filo islamico
L'edificio dove è avvenuta la strage a Casalotti (Roma). Nel riquadro, Shahadat Hossain (Ansa)
Roma, Hossain era nel comitato estero del Bnp. Municipio rosso in festa dopo la strage.
Prosegue senza sosta la caccia a Shahadat Hossain, il bengalese di 43 anni ritenuto dagli investigatori l’autore della strage di Casalotti, a Roma. Dell’uomo sembra essersi persa ogni traccia dopo il triplice omicidio avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in un appartamento di via Montiglio, dove sono stati uccisi, a colpi di mannaia, Kamal Uddin Babul, 39 anni, la moglie Jahan Hosne Momotay, 38 anni, e la figlia Islam Arowa. Gravemente ferito anche il figlio ventenne della coppia, unico sopravvissuto al massacro.
Continua a leggereRiduci
bengalese casalotti strage

Edicola Verità | la rassegna stampa del 29 giugno

Edicola Verità | la rassegna stampa del 29 giugno

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 29 giugno con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
True

«Giuseppi e Arcuri devono chiarire». L’incontro tra i due infiamma la destra

«Giuseppi e Arcuri devono chiarire». L’incontro tra i due infiamma la destra
Giuseppe Conte e Domenico Arcuri (Ansa)
Fdi all’attacco con Bignami: «Le date dicono che non è una coincidenza». Il collega Malan: «Concordano le risposte?».

Lo scoop pubblicato ieri dalla Verità sull’incontro tra l’ex premier Giuseppe Conte e l’ex commissario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri ha scatenato una serie di reazioni politiche tra gli esponenti di Fratelli d’Italia all’interno della commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione della pandemia.

Continua a leggereRiduci
conte arcuri

K.I.S.S. | Non solo barche

K.I.S.S. | Non solo barche

Ci sono nomi di aziende aeronautiche italiane che ormai pochi ricordano. Questa è la storia.

sergio barlocchetti kiss podcast
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy