Sergio Barlocchetti
2026-06-29

K.I.S.S. | Non solo barche

Ci sono nomi di aziende aeronautiche italiane che ormai pochi ricordano. Questa è la storia.

sergio barlocchetti kiss podcast

K.I.S.S. | Apollo, Zeus e l'ammiraglio volante - seconda parte

K.I.S.S. | Apollo, Zeus e l'ammiraglio volante - seconda parte

Un uomo, un aeroplano, il freddo da domare per stabilire un record. Ma soprattutto il tentativo di capire come gli aeroplani avrebbero potuto volare più in alto per sfuggire alla contraerea.

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K.I.S.S. | Apollo, Zeus e l’ammiraglio volante - prima parte

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Un uomo, un aeroplano, il freddo da domare per stabilire un record. Ma soprattutto il tentativo di capire come gli aeroplani avrebbero potuto volare più in alto per sfuggire alla contraerea.

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K.I.S.S. | I libretto nero

K.I.S.S. | I libretto nero

Qualche settimana fa l’azienda Jeppesen ha annunciato una piccola rivoluzione. Smetterà di stampare le sue celebri carte di navigazione e quelle degli aeroporti, per passare definitivamente al formato digitale. Ma chi le aveva inventate?

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K.I.S.S. | A caccia di Snoopy

K.I.S.S. | A caccia di Snoopy

Fu il protagonista della missione Apollo 10, quella che fece la prova generale dell'allunaggio e il cui modulo di servizio è ancora lassù, da qualche parte attorno al Sole.

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