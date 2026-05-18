Patrizia Missagia
2026-05-18

K.I.S.S. | A caccia di Snoopy

Fu il protagonista della missione Apollo 10, quella che fece la prova generale dell'allunaggio e il cui modulo di servizio è ancora lassù, da qualche parte attorno al Sole.

sergio balrocchetti kiss podcast

K.I.S.S. | Rocco e i suoi missili

K.I.S.S. | Rocco e i suoi missili

Figlio di immigrati della Lucania, Rocco Anthony Petrone fu direttore di lancio e dell’intero programma spaziale

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K.I.S.S. | Record di rimbalzi

K.I.S.S. | Record di rimbalzi

Un volo intorno al mondo, una donna pilota decisa a farcela e un aeroplano carico che di più non si sarebbe staccato da terra. Ecco la storia di Jerrie Mock.

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K.I.S.S. | Manovre cosmiche

K.I.S.S. | Manovre cosmiche

Oggi che aspettiamo di tornare sulla Luna è bene ricordare anche le missioni che consentirono all’umanità di arrivarci nel 1969 ma senza suscitare clamore. Insomma, non quelle ampiamente celebrate da Hollywood, seppur fondamentali.

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K.I.S.S. | Il fenomeno Top Gun

K.I.S.S. | Il fenomeno Top Gun

Fu la pubblicità di un’automobile a far scegliere il regista, I cattivi erano i cubani e la moto una Honda. Ecco la vera storia dell’iconico film d’aviazione che compie 40 anni.

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