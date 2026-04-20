Sergio Barlocchetti
2026-04-20

K.I.S.S. | Il fenomeno Top Gun

Fu la pubblicità di un’automobile a far scegliere il regista, I cattivi erano i cubani e la moto una Honda. Ecco la vera storia dell’iconico film d’aviazione che compie 40 anni.

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K.I.S.S. | Smirnov Beach

K.I.S.S. | Smirnov Beach

Un aereo, la guerra, un tesoro e un uomo misterioso. Un giallo che oggi potrebbe vivere in un film. Una storia due minuti più lunga del solito ma che vale la pena conoscere.

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K.I.S.S. | Il mistero di Yuri

K.I.S.S. | Il mistero di Yuri

Che cosa causò la morte del primo uomo che era stato nello Spazio? Tra leggende, piccole prove e troppe supposizioni, ecco che cosa accadde al suo aeroplano.

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K.I.S.S. | Il nome del guerriero

K.I.S.S. | Il nome del guerriero

Perché aeroplani ed elicotteri militari statunitensi portano il nome delle tribù indiane? Ecco l’idea un po’ folle ma rivoluzionaria di un generale americano.

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K.I.S.S. | La giornata nera

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Prima di diventare l’uomo più veloce e famoso del mondo, fu asso della caccia e anche abbattuto. Ecco un piccolo ritratto di uno dei piloti migliori al mondo.

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