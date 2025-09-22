Matteo Carnieletto
2025-09-22

Meloni: «Chi è libero fa paura»

Giorgia Meloni (Ansa)
Il premier ha chiuso la festa di Gioventù nazionale ribadendo: «Kirk pericoloso perché smontava il mainstream. Siamo contro la cultura dell’odio di chi festeggia la sua morte».
giorgia meloni

Charlie è stato ucciso in quanto cristiano

Ansa
Ascoltando i commenti successivi alla sua morte, si capisce che il movente dell’omicidio è religioso. Ormai anche sostenere il valore oggettivo del reale viene visto dagli intellettuali woke come una violenza. Le parole di Odifreddi lo dimostrano.
charlie kirk

L’America abbraccia Kirk: in 200.000 all’addio

Ansa
Code di auto fin dall’alba per raggiungere lo stadio di Phoenix e omaggiare l’attivista ucciso. La vedova: «È morto felice, porto il suo ciondolo macchiato di sangue». Presenti Trump, Vance, Rubio, Kennedy, Musk. Installato vetro anti proiettile per il tycoon.
charlie kirk

Edicola Verità | la rassegna stampa del 22 settembre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 22 settembre

carlo cambi edicola verità podcast
