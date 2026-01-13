True Fabio Amendolara Termini in mano alle gang di maranza: «La pista è l’odio per gli occidentali» Polizia in servizio alla stazione Termini (Ansa)

Raid continui, scelto a caso anche il funzionario ministeriale: non è rapina. Sei i fermati.Dietro alle aggressioni alla stazione Termini di Roma ci sarebbe una gang di maranza. Per ora è un’ipotesi. Ma gli inquirenti che hanno messo insieme i filmati acquisiti dalle videocamere di sicurezza, sospettano che un gruppo di giovani nordafricani, in parte pregiudicati o con precedenti e in parte nati in Italia da genitori stranieri, si stia facendo largo, colpendo senza moventi apparenti. Spinti dalla voglia di controllare quella fetta di territorio che per lo Stato è zona rossa e uniti da una forma d’odio per gli occidentali.Una teoria che ricorda da vicino quanto accaduto a Prato tra settembre e dicembre scorsi, dove Mohamed Amine Elouardaoui, 20 anni, è finito in una Rems (le strutture che hanno sostituito gli ospedali psichiatrici-giudiziari) per aver pestato e sfregiato dieci donne, scelte a caso, solo perché occidentali. E per questo gli inquirenti gli contestano anche l’aggravante dell’odio etnico. Anche il funzionario del ministero del Made in Italy mandato in ospedale (dove ieri ha ricevuto la visita del ministro Adolfo Urso), in coma farmacologico dopo il brutale pestaggio filmato in diretta dalle telecamere di sicurezza della stazione Termini sabato sera, sembra essere stato scelto a caso. Dopo l’aggressione aveva ancora addosso il portafogli con i documenti. La rapina, insomma, è esclusa. È qui che l’indagine cambia natura.Il fascicolo, come ha ricostruito ieri l’Agi, è nelle mani del pm Nadia Plastina, un passato in Procura Antimafia e la gestione di fascicoli come quello sull’omicidio di Fabrizio Piscitelli, il «Diabolik» della Curva Nord. È stato il profilo di uno degli aggressori fermati ad aver fatto scattare una serie di accertamenti: Mohamed Mansy Mahmoud Elramady, 18 anni, egiziano con un provvedimento di espulsione non eseguito e precedenti per rapina, ricettazione e porto illegale di armi e oggetti atti a offendere. Dentro il branco non sarebbe una comparsa. Viene indicato come uno dei più attivi all’interno del gruppo che ha preso di mira il funzionario del Mimit. Con lui c’era Moslem Othmen, tunisino, 20 anni, che fra il 2024 e l’anno scorso si è ficcato nei guai altre due volte per rissa e spaccio di stupefacenti. Sono accusati di tentato omicidio. Ieri, per la stessa aggressione, sono stati fermati altri due tunisini: un ventenne con precedenti per furto, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, e un ventunenne con i documenti non in regola. I due, domenica, hanno derubato una donna di un cellulare in zona Ostiense. La polizia li ha inseguiti e bloccati. Per gli investigatori erano nel branco di via Giolitti: indossavano gli stessi abiti della sera prima. Chi indaga non esclude che i quattro siano in rapporti anche con il gruppo che un’ora più tardi ha rapinato della bici elettrica un rider tunisino (anche lui finito in ospedale). La vittima, però, non si era data per vinta. Ha radunato un po’ di amici e rintracciato gli aggressori in via Farini. Lì è arrivata la seconda scarica di violenza. Per rapina e lesioni aggravate sono stati fermati due connazionali del rider: Adem Raouafi, 22 anni, e Marwen Abid, 18. Uno con precedenti per droga e minacce, ma con regolare permesso di soggiorno, l’altro è un senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. Per i sei è stata chiesta la convalida del fermo. Ma proprio mentre l’inchiesta prende corpo si consuma un’altra scena di violenza. Nel pomeriggio di ieri, sempre a Termini, un giovane somalo senza fissa dimora e con diversi precedenti penali ha aggredito due controllori. Era senza biglietto. E alla richiesta di esibire i documenti si è scagliato contro di loro.