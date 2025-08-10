Matteo Giusti
Oltre la vicenda Almasri, la mappa delle milizie libiche

Le forze del Ministero della Difesa libico presidiano la zona di Abu Salim a Tripoli in seguito allo scontro tra le forze di sicurezza libiche e il gruppo di miliziani denominato «Apparato di supporto alla stabilità» (Getty Images). Nel riquadro il capo del gruppo Rada Abdel Raouf Kara

La Libia resta divisa tra milizie rivali che controllano Tripoli. Tra queste, il gruppo Rada di Abdel Raouf Kara domina l’aeroporto e quartieri chiave, mentre il governo di Dbeibah si regge su alleanze fragili e mutevoli.

Sberla di Washington a Macron: «Negoziati interrotti per colpa sua»

Emmanuel Macron (Ansa)
L’ultimo affondo della Casa Bianca contro il presidente francese che continua a fare il bullo con Trump. Il segretario Rubio: «Con la decisione di riconoscere lo Stato di Palestina ha ridato vigore ad Hamas».
Netanyahu isolato, anche l’Italia boccia l’assalto finale a Gaza: «Si rischia la catastrofe»

Benjamin Netanyahu (Ansa)
  • Firmata una dichiarazione con altri Paesi per respingere l’occupazione di Israele. Si accoda la Russia: «Situazione già drammatica». C’è una possibile regia Usa.
  • La rabbia delle famiglie degli ostaggi. Stati Uniti, Egitto e Qatar provano a mediare.

La Ue prova a sabotare la pace di Ferragosto

Ursula von der Leyen e Volodymyr Zelensky (Ansa)
  • Trump-Putin-Zelensky, passi avanti per il vertice del 15 in Alaska. Ursula si mette subito di traverso e lancia una proposta alternativa: «Kiev al tavolo». Vertice a Londra con l’Italia: sì al cessate il fuoco.
  • Il summit mette alle corde il presidente ucraino che si impunta: «Non cedo territori». Il suo sì alla perdita di alcuni distretti farebbe crollare il «mito» della vittoria finale. Quindi per resistere cerca sponde in Europa.

Trump incontrerà Putin in Alaska:  «Voglio portare pace sulla Terra»

Donald Trump (Ansa)
Vertice a Ferragosto nello Stato Usa più vicino alla Russia. Il Cremlino: «Il prossimo da noi». Secondo fonti lo zar chiederà Donbass e Crimea. Giallo Witkoff: avrebbe sbagliato ad annunciare lo «scambio» di regioni.
