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Stefano Piazza
2026-04-27

L’alleanza tra jihadisti e ribelli cambia gli equilibri della guerra in Mali

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L’alleanza tra jihadisti e ribelli cambia gli equilibri della guerra in Maliplay icon
Il Gruppo di sostegno all’Islam e ai musulmani e il Fronte di Liberazione dell’Azawad ufficializzano la cooperazione e lanciano un’offensiva coordinata su larga scala: città conquistate, attacchi fino a Bamako e ucciso il ministro della Difesa Sadio Camara. La giunta di Goita sotto pressione, il Paese verso una fase decisiva.
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mali

Dimmi La Verità - Anna Maria Cisint (Lega): «Come l'islam può condizionare la politica italiana»

Dimmi La Verità - Anna Maria Cisint (Lega): «Come l'islam può condizionare la politica italiana»

Ecco #DimmiLaVerità del 27 aprile 2026. L'eurodeputata della Lega Anna Maria Cisint ci rivela come l'islam può condizionare la politica italiana.

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Tivù Verità | Ombre sull'attacco a Trump

Tivù Verità | Ombre sull'attacco a Trumpplay icon

Tutto quello che non torna dell'attentato: dall'acount social inattivo che si riaccende solo per indicare il nome dell'attentatore alla sicurezza che mette in salvo prima il vicepresidente JD Vance e solamente in un secondo tempo Trump. Ne parliamo con Giacomo Gabellini e Stefano Graziosi.

matteo carnieletto tivù verità
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Dipendenza, isolamento e pensiero sempre più debole. I primi effetti sui giovani dell’Intelligenza artificiale

Dipendenza, isolamento e pensiero sempre più debole. I primi effetti sui giovani dell’Intelligenza artificiale
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  • Studi recenti mostrano conseguenze psicologiche e cognitive devastanti per i ragazzi, il cui cervello è in via di formazione. L’attività neuronale si riduce e la capacità di apprendimento peggiora drasticamente.
  • L’esperta di bioetica Giulia Bovassi: «Bisogna chiedersi perché un sistema è progettato in un certo modo e qual è il suo fine Se guardiamo alla persona solo come a un insieme di dati, allora è più facile sostituirla con una macchina».

Lo speciale contiene due articoli

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Apocalisse atomica un po’ più vicina

Apocalisse atomica un po’ più vicina
Il Cold War Museum Regan Vest viene inaugurato a Rebild, in Danimarca, il 10 febbraio 2023. Al centro del museo si trova il bunker antiatomico, costruito segretamente negli anni Sessanta per ospitare il governo danese, funzionari e il reggente danese in caso di guerra nucleare (Ansa)
Nel 95% delle simulazioni belliche, Claude, Gemini e ChatGpt hanno gestito l’escalation minacciando o usando armi nucleari tattiche. Vincoli morali? Nessuno.

Nei conflitti in corso, da quello in Ucraina a quello in Medio Oriente, di certo l’Intelligenza artificiale è ampiamente impiegata. Tuttavia, in guerra sarebbe opportuno moderare il ricorso all’IA, perché rischia – anche più di quanto già non faccia l’uomo – di portare il mondo verso l’apocalisse nucleare. Non è purtroppo uno spauracchio, bensì una evidenza piuttosto solida. È quanto si evince dalle 46 pagine di Ai arms and influence, un recente studio del King’s College London, condotto dal professor Kenneth Payne del dipartimento di studi sulla Difesa.

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apocalisse nucleare
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