True Francesco Borgonovo Rimpatrio volontario dei minori? Per i dem devono restare per forza Sandra Zampa (Ansa)

Toghe contro i prefetti: «Farebbero pressioni sui migranti». Sandra Zampa difende la sua legge.Ogni volta che si pronuncia la parola rimpatri, un progressista da qualche parte nel mondo ha un mancamento. Proprio non ce la fanno: l’idea di far rientrare in patria qualcuno che viene da fuori non riescono a digerirla. Anche se il rimpatrio viene effettuato in modo assolutamente rispettoso, dignitoso e umano. L’unica cosa che conta è che gli stranieri restino qui, a prescindere da tutto. Ecco perché, dopo il dl Sicurezza, il nuovo obiettivo della sinistra è il ddl Immigrazione, approvato l’11 febbraio e in procinto di affrontare l’aula del Senato. La norma prevede due modifiche rilevanti che riguardano in particolare i minorenni. Attualmente, a disciplinare l’accoglienza dei minori è la cosiddetta legge Zampa del 2017, che prende il nome da Sandra Zampa del Pd. Prevede che i minorenni vadano accolti in ogni caso, senza particolari approfondimenti, talvolta in base a una autocertificazione sull’età. Non solo: gli stranieri al di sotto dei 18 anni non si possono rimpatriare, a meno che non siano loro stessi a scegliere il percorso di rientro volontario. Questo ovviamente pone una serie di problemi. Il primo, noto, è il fatto che sono abbastanza numerosi i casi di migranti che mentono sull’età. Nel corso degli anni, anche di recente, sono state scoperte varie truffe di questo genere. Poi ci sono i ragazzini che semplicemente scompaiono. Una inchiesta recente, riportata anche dal quotidiano Domani, ha mostrato che «almeno 50 al giorno se ne vanno dai centri di accoglienza europei per minori e fanno perdere le tracce. In 51.439 dal 2021 al 2023». In Italia, in quel periodo, ci sono stati 22.899 allontanamenti, di cui 10.100 solo nel 2023. Con tutta evidenza, parecchi minori (ammesso che siano realmente tali) non sono poi così bisognosi di assistenza e non sono molto interessati ai percorsi di inclusione. La nuova legge del centrodestra, tenendo conto di questi fatti, prevede dunque alcune modifiche all’attuale sistema difettoso. La prima è la limitazione dei cosiddetti percorsi di integrazione: potranno riguardare stranieri fino ai 19 anni di età (ora la soglia è 21 anni). Poi cambierà la competenza sui rimpatri: a decidere saranno i prefetti e non i giudici. E infatti l’Associazione magistrati per i minori ha subito alzato la voce. Il presidente Claudio Cottatellucci spiega a Repubblica che non è ammissibile levare ai suoi colleghi il potere decisionale sui rimpatri. «È vero che si tratta di procedure avviate in seguito alla richiesta del minore», dice. «Ma la valutazione della volontarietà e delle condizioni del contesto in cui il minore andrebbe a reinserirsi è delicatissima e deve essere giurisdizionale. Un migrante in generale, e un minore non accompagnato, possono essere facile oggetto di pressioni che hanno per obiettivo l’aumento di questi rimpatri». Insomma, pare di capire che i magistrati ritengano che i prefetti potrebbero esercitare pressioni sui minori per farli ritornare in patria: grande fiducia, non c’è che dire. La reazione più scomposta, però, è quella di Sandra Zampa. «Sono scelte crudeli e stupide, senza alcuna ragione, che tolgono delle tutele sacrosante e buttano a mare anni di lavoro, risorse e un percorso di integrazione che per questi ragazzi è l’unica chance», dice l’esponente Pd sempre a Repubblica. A suo dire, trasferire ai prefetti la competenza sui rimpatri è addirittura «una follia, immotivata, se non per far vedere agli italiani quanto sono cattivi. Stanno manomettendo una legge che, questa sì, in Europa è considerata un modello».In buona sostanza, bisogna impedire che i minorenni scelgano il rimpatrio volontario, bisogna mantenerli fino ai 21 anni e fare finta che non esistano problemi con le false dichiarazioni e l’accoglienza indiscriminata. Bisogna continuare ad alimentare un sistema che, negli anni, ha pure condotto le organizzazioni criminali a mandare in Italia ragazzini soli sapendo che sarebbero stati accolti senza problemi, alimentando un business disumano. Per mettere in difficoltà il governo, questo e altro.