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Mariano Bizzarri
2026-06-07

Dai motori orbitali ai binari magnetici: Italia e Ue possono conquistare lo Spazio

Dai motori orbitali ai binari magnetici: Italia e Ue possono conquistare lo Spazio
iStock
Progetti come Hyper Transfer, IronLev e i propulsori Genergo dimostrano che il nostro Paese può divenire leader del settore.

A dicembre 2025, l’East Lake Laboratory (Cina) ha inaugurato un treno capace di raggiungere 800 km/h in soli 5,3 secondi, utilizzando la levitazione e la propulsione elettromagnetica.

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tecnologia
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I mille sentieri del benessere alpino tra vette e l’ospitalità al Bad Moos Resort

I mille sentieri del benessere alpino tra vette e l’ospitalità al Bad Moos Resort
Val Pusteria (iStock)
A Sesto, in val Pusteria, paesaggi, silenzi e attività nella natura compongono un soggiorno in armonia con le Dolomiti.

L’ignoto avvicina alla montagna, fenomeno apparentemente immobile, stabile, possente, «una dimensione che sembra infinita nello spazio e nel tempo». Da vicino, però, filtra la fragilità di un masso che frana, un ghiacciaio in ritirata, un ambiente che si riadatta.

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turismo

Social, giovani e fenomeno Antonelli: Carolina Tedeschi racconta la nuova Formula 1

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Social, giovani e fenomeno Antonelli: Carolina Tedeschi racconta la nuova Formula 1
Andrea Kimi Antonelli festeggia sul podio dopo il Gran Premio di Formula 1 di Monaco (Ansa)

All’Atelier Alpine Milano la brand ambassador Carolina Tedeschi analizza la trasformazione del Circus tra social e nuovi pubblici. Nel giorno del trionfo di Kimi Antonelli a Monaco, la Formula 1 conferma la sua nuova dimensione globale e generazionale.

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formula 1

Cobolli si ferma a un passo dal sogno: Zverev vince il Roland Garros dopo cinque set

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Cobolli si ferma a un passo dal sogno: Zverev vince il Roland Garros dopo cinque set
Alexander Zverev e Flavio Cobolli dopo la finale del Roland Garros (Getty Images)

Il tedesco si impone 6-1 4-6 6-4 6-7 6-1 dopo 4 ore e 16 minuti e conquista il primo Slam in carriera. Cobolli lotta fino al quinto set e sfiora l’impresa: per l’azzurro una finale storica che conferma la sua crescita ai massimi livelli e l'ingresso in top ten.

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Schillaci resuscita il piano dell’Oms

Schillaci resuscita il piano dell’Oms
Orazio Schillaci (Ansa)
Il ministro apre alla ratifica dell’intesa pandemica: «L’astensione non è un no definitivo Vedremo». E sulla riforma sanitaria resta ottimista, malgrado il freno del centrodestra.

Orazio Schillaci dispensa fragili sicurezze e smonta granitiche certezze. «La riforma della medicina generale è un’occasione unica che non possiamo lasciarci sfuggire. Io sono ottimista e sono convinto che si troverà una soluzione», ha dichiarato ieri alla Festa dell’Innovazione del Foglio, parlando di un decreto in realtà affossato.

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