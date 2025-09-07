Giorgio Gandola
2025-09-07

Macron chiama tutti alle armi ma non gli risponde quasi nessuno

Macron chiama tutti alle armi ma non gli risponde quasi nessuno
Emmanuel Macron (Ansa)
Volenterosi in panne: tante parole, forse solo i baltici offrono truppe. Rischiamo di spedire 16.000 soldati a fronteggiare 700.000 russi. L’unico scenario realistico è la nostra proposta sul modello dell’articolo 5.
Gentiloni assolve Ursula sui dazi. Se si mette male è colpa degli Stati

Paolo Gentiloni (Ansa)
L’ex commissario accusa Italia e Germania: «Accordo figlio delle loro posizioni».
Mai dire Blackout | Mosca e Pechino ci riprovano

Il nuovo gasdotto Russia-Cina è già vecchio. Usa, aumenta l’export GNL. Pressioni USA sull’India. Alluminio cinese, guerra dei prezzi. Spagna e prezzi negativi.

I Volenterosi vogliono spedire i profughi ucraini al fronte

Markus Soeder, presidente della Baviera e leader Cdu (Getty Images)
Markus Soeder, numero uno della Csu tedesca: «Mandare soldati a Kiev? Prima tocca ai loro rifugiati in grado di combattere». La proposta-choc svela che il costo politico di impiegare truppe è insostenibile. E anche quello dell’accoglienza.
Il Colle scambia l’Ue per un’isola di pace e si scorda Belgrado

Sergio Mattarella (Getty Images)
Il Quirinale riscrive la storia dell’Unione: «Non ha creato conflitti». Eppure, dal 1999 a oggi, non fa nulla per farli finire.
