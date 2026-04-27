True Annalisa Corti Luigi Campiglio: «Questa crisi ci condizionerà per anni» Luigi Campiglio (Youtube)

L’economista: «Difficile uno scostamento di bilancio, ma il governo fa bene a ricordare all’Ue che la politica economica non consiste nel rispettare alla lettera parametri e regole che hanno ricadute sulle imprese».«Il mondo politico ha una responsabilità centrale, che è quella di guardare su orizzonti lontani di medio e lungo periodo». Luigi Campiglio, economista di lungo corso e già docente all’Università Cattolica di Milano, di crisi economiche ne ha viste tante. La guerra ha congelato l’interscambio petrolifero per come lo conoscevamo. La questione Hormuz condizionerà il futuro dell’economia dei prossimi anni?«Sì, comunque vada, e anche se noi tutti speriamo nell’arrivo della pace, l’Occidente dovrà comunque fare i conti con una situazione totalmente diversa rispetto a due anni fa. Il petrolio viaggia su mari e il mare è una piattaforma, alla pari delle autostrade: l’utilizzo di Hormuz come un interruttore diventa quindi un grosso problema. Pensate se le strade venissero aperte e chiuse a singhiozzo. La necessità è e resta quella di far transitare le materie prime e in queste condizioni è difficile, perché il traffico marino non può permettersi di diventare precario e volatile. Tutto questo porterà alla carenza dei servizi e a ritardi, con riflessi sul sistema dei prezzi. Al congelamento dell’interscambio si accompagna un rallentamento della globalizzazione e dei suoi benefici, mentre le contrapposizioni delle economie nazionali possono far riemergere il pericolo del ridisegno delle frontiere nella forma della ricerca di un nuovo “spazio vitale”». Eurostat ha confermato che l’Italia non è riuscita a portare il rapporto tra deficit e Pil al 3% nel 2025: siamo un Paese indisciplinato?«Direi di no, anche perché il 3% ci è sfuggito di pochissimo e arriviamo da un quinquennio più che positivo in cui l’Italia è tornata in avanzo primario, passando da un rapporto tra deficit e Pil che nel 2022 era all’8,1% a questa situazione». L’istituto però ha condannato il nostro Paese alla permanenza in procedura di infrazione. Il ministro Giorgetti ha quindi dichiarato, quasi sfidando l’Europa: «Senza flessibilità sul Patto di stabilità, faremo da soli».«Mi sembra molto improbabile che questo possa accadere, anche se il governo lo dichiara. Per quanto possibile, serve che il nostro Paese si adegui alle regole che ha contribuito a scrivere in Europa. Il nostro Paese gode di una grande credibilità, con uno scostamento di bilancio rischiamo di perdere la faccia in un momento in cui l’Italia in realtà sta riguadagnando terreno nella classifica europea. Resta importante riuscire a confermare la serietà che ci contraddistingue e garantire agli altri Paesi europei la nostra volontà di proseguire su questa strada, in modo da continuare a nutrire della fiducia da parte di tutti. Bisogna tenere la barra dritta e gli obiettivi fermi, cioè trovare le risorse necessarie per rientrare nei parametri richiesti nonostante il momento sfavorevole. Ma è anche vero che il nostro governo, d’altra parte, fa bene a cercare di ricordare alle istituzioni europee che la politica è cosa ben diversa dal controllare solamente il rispetto dei parametri numerici o dall’applicare alla lettera regole che in qualche modo hanno ricadute reali sulle famiglie e le imprese». Ursula von Der Leyen ha dichiarato: «La clausola di salvaguardia generale può essere attivata soltanto con una grave recessione economica e non è questa la situazione». Si tratta di cecità o realismo?«Il mondo politico ha una responsabilità centrale, che è quella di guardare su orizzonti lontani di medio e lungo periodo: problemi come la crisi in atto sono necessariamente ostacoli da considerare, ma esclusivamente da questo punto di vista. La tempistica è fondamentale ed effettuare uno scostamento di bilancio ci porterebbe a un aumento della spesa pubblica inopportuno. Non mi sembra il caso di sfidare l’Europa. È cruciale che le regole siano rispettate, così come è altrettanto importante che la politica economica europea allo stesso tempo abbia un orizzonte di lungo periodo». C’è un periodo di inflazione in arrivo?«Ci sono vari tipi di aumenti dei prezzi da tenere in considerazione, il petrolio sicuramente è un bene volatile. Possiamo parlare di aumento di prezzo ma non ancora di una vera e propria inflazione che, invece, è un avvitamento, ovvero un aumento in modo esponenziale. A questo punto se l’aumento riguarda un unico bene è possibile che si riesca ad assorbirlo: cioè i prezzi oscillano per poi bloccarsi, questo è un dato sotto gli occhi di tutti. Ma stiamo parlando, in pratica, di aumenti in valore relativo e non assoluto. Occorre distinguere fra aumenti dei prezzi “once for all”, che possono quindi essere sterilizzati, e un incremento relativo di periodo ma costante: allora sì che questo può diventare una spirale dei prezzi difficile da fermare». Possibili blocchi aerei, aumento dei prezzi delle materie prime e alimentari, addirittura possibili difficoltà nel rifornimento farmaceutico. Stiamo tornando all’era del Covid?«A me non sembra che si possa paragonare questo periodo al dramma della pandemia, al Covid, e lo dico per quella che è l’evidenza empirica intorno a me: la guerra in Iran ha generato uno stop dei consumi diverso. L’inflazione diventa un problema se si propaga su tutti i beni e servizi in modo indistinto. Si tratta di una pandemia bellica con una conseguente botta economica molto forte e un cambio della struttura dei consumi che potrebbe portare a nuove abitudini, ma è molto diversa rispetto al dramma che abbiamo vissuto nel 2020». L’Italia come è messa rispetto agli altri Stati?«Siamo di fronte a una gestione sbagliata oltreoceano e a un’amministrazione americana che è davvero imprevedibile». Mi sta dicendo che l’amministrazione americana non è all’altezza della situazione? «Trump potrebbe non arrivare a fine mandato, ma ricordiamoci che la Casa Bianca è stata invasa da un manipolo di persone fuori controllo, poche ore dopo quella che fu la sua sconfitta. L’assalto bis a Capitol hill è un’ipotesi che potrebbe essere quasi peggiore della guerra. Quindi non so in cosa sia meglio sperare». Quali saranno i settori realmente più colpiti?«Il panorama delle imprese italiane è molto diversificato, ma direi che in generale i settori più a rischio sono quelli con maggiori investimenti in atto».