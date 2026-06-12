True François De Tonquédec Ci risiamo: frode da mezzo miliardo, indagini sulla truffa del Superbonus Ansa

La Procura di Siracusa sventa un sistema illecito ramificato in tutta Italia. L’organizzazione utilizzava 60 società fantasma e prestanome per caricare sulla piattaforma del fisco dati catastali di ignari condomini.Cinque sequestri preventivi d’urgenza, 566 milioni di euro di crediti fittizi da Superbonus bloccati, altri 10 milioni di crediti Iva fittizi sequestrati, 12 persone denunciate per associazione per delinquere, truffa aggravata ai danni dello Stato, riciclaggio e autoriciclaggio, nonché emissione di fatture per operazioni inesistenti. Presentate inoltre 29 proposte di cessazione di partita Iva per impedire alle società coinvolte di perpetrare ulteriori frodi.È questo il bilancio, provvisorio, di un’inchiesta aperta pochi mesi fa dalla Procura di Siracusa e che ha portato ieri all’esecuzione dei sequestri.Le indagini, sviluppate con il nucleo speciale Tutela entrate e repressione Frodi fiscali di Roma della Guardia di finanza e il settore Contrasto illeciti dell’Agenzia delle entrate, hanno consentito di ricostruire quello che, allo stato attuale delle attività investigative appare, secondo la Procura, come un sofisticato e pericoloso sistema illecito realizzato da un’organizzazione criminale con ramificazioni in tutta Italia.Alla base del meccanismo ipotizzato dagli inquirenti ci sarebbero oltre 60 società su tutto il territorio nazionale, la maggior parte delle quali apparentemente fittizie, ossia sprovviste di sede operativa, dipendenti, attrezzature e struttura imprenditoriale, che sembrerebbero aver eseguito documentalmente interventi milionari di riqualificazione edilizia su 22 condomini dislocati nelle province di Bergamo, Como, Macerata, Messina, Monza Brianza, Padova, Pavia, Roma, Salerno, Siracusa, Varese, Vercelli e Verona.Tutti immobili, effettivamente esistenti, sui quali erano in corso o erano già stati realizzati lavori di riqualificazione edilizia eseguiti da imprese completamente estranee al circuito fraudolento, i cui dati appaiono essere stati utilizzati dall’organizzazione criminale all’insaputa di amministratori e proprietari.Il gruppo criminale farebbe capo ad alcuni professionisti operanti in Lombardia, incaricati di reperire prestanome a cui intestare formalmente le società coinvolte e presumibilmente attribuire le eventuali responsabilità penali. Le società coinvolte erano amministrate da soggetti stranieri, tre di nazionalità slovena e uno polacco, tutti irreperibili presso le rispettive residenze anagrafiche.L’anello esecutivo risulterebbe individuabile in due professionisti della provincia di Chieti, abilitati ad accedere alla piattaforma «cessione crediti» dell’Agenzia delle entrate, i quali dietro compenso per ciascuna pratica inserita, hanno trasmesso oltre 2.000 comunicazioni che hanno permesso di generare i crediti fittizi nei cassetti fiscali delle società formalmente esecutrici dei lavori. Il 27 febbraio 2026, in una sola giornata, uno dei due ha professionisti ha caricato sulla piattaforma 175 comunicazioni generando crediti fittizi per 98 milioni di euro.Il maxi raggiro è stato scoperto quasi per caso, dopo che il 29 dicembre scorso una cooperativa sociale di Siracusa beneficiaria di crediti legati al Superbonus ha presentato una denuncia. E senza quest’ultima, la presunta organizzazione avrebbe proseguito ulteriormente a produrre crediti farlocchi.A sottolineare lo scampato pericolo, che evidenzia ancora una volta tutte le fragilità della norma varata dal governo Conte bis, è stata la procuratrice di Siracusa Sabrina Gambino. In una conferenza stampa che si è svolta ieri mattina il magistrato ha infatti dichiarato: «Pensiamo al danno che sarebbe potuto derivare se non si fosse arrivati in tempo a bloccare un ammontare così rilevante di crediti d’imposta». Per Gambino, uno degli elementi decisivi dell’inchiesta è stata la rapidità con cui si è arrivati ai provvedimenti: «A fronte di una segnalazione del 29 dicembre siamo arrivati entro il mese di maggio ad avere concluso tutta l’attività con i provvedimenti reali». Un risultato reso possibile, ha spiegato il magistrato, dalla «profonda sinergia» tra Procura, Guardia di finanza e strutture territoriali, attraverso un protocollo che consente lo scambio in tempo reale delle informazioni sulle movimentazioni sospette.Pur evidenziando l’importanza di aver bloccato una somma «assolutamente significativa» per il sistema Paese, Gambino non nasconde «l’amarezza» per una vicenda che dimostrerebbe come una misura nata per sostenere l’economia e il comparto edilizio possa trasformarsi in «un’occasione di frode e truffa ai soggetti pubblici e privati». La frode si sarebbe articolata in due distinte forme criminali. Da una parte, un sistema di sovrafatturazione: due società siracusane avevano realizzato solo parzialmente i lavori commissionati da una cooperativa sociale di natura Onlus, emettendo fatture per circa 8 milioni di euro a fronte di interventi di entità sensibilmente inferiore.Dall’altra parte, un giro di operazioni integralmente inesistenti: una terza società pugliese aveva maturato crediti d’imposta per oltre 24 milioni di euro senza aver mai avuto alcun rapporto con la Onlus committente, che ne ignorava persino l’esistenza. I dati catastali dei condomini utilizzati per generare i crediti fittizi erano stati sottratti, secondo gli inquirenti, a completa insaputa di amministratori e proprietari.In una nota il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, dopo aver fatto i «complimenti alla Guardia di finanza di Siracusa per la brillante operazione contro truffe Superbonus 110 in collaborazione con l’Agenzia delle entrate», ha sottolineato: «Quasi 600 milioni di crediti falsi bloccati prima del loro utilizzo. La battaglia contro questo odioso reato continua senza sosta».