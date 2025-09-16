Sergio Giraldo
2025-09-16

L’Ue pensa alla sicurezza energetica solo per darsi qualche altro potere

Ansa
Dopo il doppio disastro nella corsa alle rinnovabili e lo stop al gas russo, la Commissione avvia consultazioni sulle regole per garantire l’approvvigionamento. È una mossa tardiva che non contempla nessuna autocritica.
sicurezza energetica

«Haunted Hotel», la nuova serie animata di Matt Roller in arrivo su Netflix

True
«Haunted Hotel» (Netflix)
Dal creatore di Rick & Morty arriva su Netflix Haunted Hotel, disponibile dal 19 settembre. La serie racconta le vicende della famiglia Freeling tra legami familiari, fantasmi e mostri, unendo commedia e horror in un’animazione pensata per adulti.
haunted hotel

Dimmi La Verità | Alessandro Rico: «Le reazioni della sinistra all'omicidio di Charlie Kirk»

Ecco #DimmiLaVerità del 16 settembre 2025. Insieme al nostro Alessandro Rico commentiamo le reazioni della sinistra all'omicidio di Charlie Kirk.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

La Bce realizza studi sui danni del clima con cui decide sui tassi

Christine Lagarde (Ansa)
Da anni Christine Lagarde dice che l’ambiente condiziona le sue scelte. Peccato che paghi analisi che amplificano l’allerta.
lagarde

Le voci di aziende, finanza, agricoltura e università. «Qui l’Europa ci penalizza»

Maurizio Dallocchio (Cristian Castelnuovo)
Maurizio Dallocchio, presidente di Generalfinance, nota il paradosso: «Le regole di Bruxelles disincentivano gli investimenti verdi».
evento la verità
