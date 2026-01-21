True Maria Vittoria Galassi Londra ridà le Chagos a Mauritius e fa innervosire gli americani Darren Jones (Ansa)

Il Regno Unito pagherà un affitto per le isole con le basi. Scontento da Washington.La spirale di tensioni scatenata dal dossier Groenlandia si è estesa anche alle isole Chagos, dando vita a un botta e risposta tra la Casa Bianca e Downing Street.Il presidente americano, Donald Trump, ha infatti criticato duramente l’accordo siglato dal Regno Unito per trasferire la sovranità dell’arcipelago dell’Oceano Indiano, inclusa la base militare americana di Diego Garcia, alle Mauritius. Anzi, la decisione di Londra, definita come un atto di «grande stupidità» e «debolezza», è uno dei motivi per cui vuole assumere il controllo della Groenlandia. «Sorprendentemente il nostro «brillante» alleato Nato, il Regno Unito, sta pianificando di cedere l’isola di Diego Garcia, sede di una vitale base militare statunitense, alle Mauritius senza alcun motivo» ha scritto su Truth il tycoon. Si tratta di una base costruita nel 1971 dagli Stati Uniti e dal Regno Unito per contrastare l’influenza sovietica. La struttura è poi stata utilizzata per lanciare attacchi contro al Qaeda in Afghanistan nel 2001 e più recentemente, nel 2024 e nel 2025, è stata fondamentale per i bombardamenti nello Yemen contro gli huthi, così come per l’invio degli aiuti umanitari a Gaza. Trump, che lo scorso anno aveva dato la sua benedizione all’accordo, ha poi sollevato la minaccia delle mire cinesi e russe nell’area: «Non c’è dubbio che la Cina e la Russia abbiano notato questo atto di totale debolezza».A difendere il patto sulle isole Chagos è stato il chief secretary dell’ufficio del premier, Darren Jones: «Diego Garcia è una piccola isola che faceva parte dell’impero britannico e la sua sovranità era stata messa in discussione dal governo russo. Abbiamo assicurato quell’isola come base militare per i prossimi 100 anni». Non ha però ricordato quanti soldi dovrà spendere il governo britannico per mantenere in funzione la base militare. Infatti, il patto prevede che su Diego Garcia il Regno Unito abbia un contratto di locazione iniziale di 99 anni con un costo medio annuo di 101 milioni di sterline per il primo periodo. E il costo totale potrebbe raggiungere almeno 3,4 miliardi di sterline. Un portavoce britannico ha poi aggiunto: «Abbiamo agito perché la base di Diego Garcia era minacciata dopo che alcune sentenze giudiziarie avevano compromesso la nostra posizione». A esprimersi in merito era stata nel 2019 la Corte internazionale di giustizia: aveva stabilito che la decolonizzazione delle Mauritius, che hanno sempre reclamato la sovranità sulle isole Chagos, non era stata pienamente compiuta al momento dell’indipendenza nel 1968. E quindi il Regno Unito era «obbligato a porre fine alla sua amministrazione dell’arcipelago il più rapidamente possibile».Le affermazioni di Trump toccano un nervo scoperto all’interno dei confini britannici visto che l’accordo è stato ampiamente criticato dall’opposizione. Il leader del partito conservatore, Kemi Badenoch, ha dichiarato: «Pagare per cedere le isole Chagos non è solo un atto di stupidità, ma di completo autosabotaggio. Il presidente Trump ha ragione». «È ora che Starmer metta al primo posto la sicurezza del nostro Paese e annulli il suo pessimo accordo» ha sottolineato il ministro ombra degli Esteri, Priti Patel. Sulla stessa linea, il leader di Reform Uk, Nigel Farage: «Grazie al cielo Trump ha posto il veto alla cessione delle isole Chagos». E ha aggiunto: «Gli americani si sono resi conto di essere stati ingannati. Era stato loro detto che il Regno Unito non aveva altra scelta se non quella di cedere le isole Chagos. Ciò non era affatto vero, e ora sono arrabbiati con noi».