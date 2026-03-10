{{ subpage.title }}

I Carabinieri scoprono un bunker in Aspromonte

Un vano nascosto dietro una parete, invisibile a un primo sguardo, protetto da una botola a scomparsa e realizzato in cemento armato per garantire solidità e riservatezza assoluta. È quanto scoperto nei giorni scorsi dai Carabinieri della Compagnia di Bianco nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio di San Luca (Reggio Calabria).

Giorgio Mulè: «Per il No una compagnia di smemorati»

Giorgio Mulè (Imagoeconomica)
Il forzista vicepresidente della Camera: «Certi giudici hanno dimenticato ciò che dicevano come antidoto alla malagiustizia, e l’Alta corte era nel programma del Pd. Vassalli voleva le carriere separate, fu fermato dal partito più potente: l’Anm».
Voto Sì perché la riforma mette fine a scambi di favore e a incarichi per affiliazione

Seduta del Csm. Nel riquadro, il sostituto procuratore di Massa Marco Mansi (Ansa)
Con la separazione delle carriere di pm e giudici si realizza il principio della terzietà. E il sorteggio del Csm elimina gli accordi incrociati con la politica sulle nomine apicali.

Perché votare Sì al referendum del 22-23 marzo? Al prossimo referendum si vota per approvare o no norme costituzionali, dirette a stabilire principi in materia di giustizia, in base ai quali opereranno le leggi in materia. I precetti della Costituzione non sono immutabili: possono, infatti, essere cambiati per adeguarli al mutare delle condizioni. La nuova riforma non dà attuazione ad altri principi costituzionali (sarebbe incongruo), ma conferma quelli già stabiliti, saldandosi con loro e rafforzandoli.

Il pm dell’omelia rema contro Nordio: «Ho spinto i fedeli a recarsi ai seggi»

Don Carlo Parodi e Francesco Paolo Cardona Albini durante la messa a Genova
Il magistrato Cardona Albini sull’intervento in una chiesa di Genova: «Non ho fatto campagna elettorale». Ma persino un avvocato iscritto al Pd lo contesta: «Luogo inadatto». Il sacerdote don Parodi: «È stato un servizio civico».
Mantovani: «Pensare prima alle piccole imprese deve essere un vincolo, non uno slogan»

Lo ha dichiarato l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Mario Mantovani durante la sessione plenaria a Strasburgo.

