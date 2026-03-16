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 Antonio Rossitto
2026-03-16

«Mai visto toghe promosse per meriti»

«Mai visto toghe promosse per meriti»
Simonetta Matone (Ansa)
Simonetta Matone leghista, ex magistrato: «Le correnti sono sempre prevalse, per questo il sorteggio fa paura. Vassalli diceva a noi collaboratori: al mio Codice manca un tassello, la separazione delle carriere. E la sinistra concordava».
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simonetta matone
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Una legge freni tribunali e assistenti sociali

Una legge freni tribunali e assistenti sociali
Ansa
Il magistrato che ha tolto i figli alla famiglia del bosco parla di problemi relazionali dovuti alla mancata frequentazione della scuola. Eppure, l’insegnamento parentale è legale. E un piccolo allontanato dalla madre avrà molta più difficoltà a stringere legami sociali.

Nel diritto romano bona fide assumeva il significato di comportamento leale e onesto nell’esecuzione degli impegni e obblighi assunti. La buona fede, in senso meno grandioso, è invece lo stato psicologico di un soggetto che ha la convinzione di agire in maniera corretta e ignora di ledere i diritti altrui. La dottoressa Cecilia Angrisano è il magistrato che ha tolto i tre figli ai genitori del bosco, i genitori che hanno osato sottrarre i loro bambini alla follia del mondo contemporaneo. La dottoressa Angrisano è intervenuta in numerosi convegni a favore delle famiglie raffazzonate. Un convegno in cui è stata ospite d’onore parla di «genitorialità fuori dall’ordinario», vezzoso termine con cui si parla della violazione del diritto del bambino di vivere con l’uomo e la donna che lo hanno generato. Molto forte è il rapporto con il Cismai, associazione presente a Bibbiano e nella Bassa modenese, e ovunque si deportino i bambini verso le case famiglia: bambini deportati da un istante all’altro, senza neanche la possibilità di portare con sé un giocattolo.

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toghe
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«Lo scopo degli assistenti sociali è supportare i nuclei, non separarli»

«Lo scopo degli assistenti sociali è supportare i nuclei, non separarli»
Eugenia Roccella (Ansa)
Il ministro della Famiglia Eugenia Roccella: «Rifiutare il parere del Garante significa non gradire alcuna supervisione. Sui bimbi del bosco io invece mi fido di Terragni. Hanno diviso un focolare unito, in altri casi dicono che “basta l’amore”».
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Caporalato, rider italiani sfruttati a Messina

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Caporalato, rider italiani sfruttati a Messina play icon
(Arma dei Carabinieri)

L'indagine dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro su 300 lavoratori del food delivery, molti dei quali studenti universitari in stato di necessità economica. Pagati la metà di quanto previsto dal Ccnl e senza previdenza, rischiavano sulle strade per consegnare il più possibile.

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caporalato rider messina

Medici estetici abusivi, intervento della GdF di Napoli

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Medici estetici abusivi, intervento della GdF di Napoli play icon

Le Fiamme gialle del Comando Provinciale di Napoli hanno smascherato 8 medici privi di autorizzazioni, che pubblicizzavano sui social le loro prestazioni in ambulatori fatiscenti. Alcuni percepivano il reddito di cittadinanza.

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medicina estetica abusiva
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