{{ subpage.title }}

Domenico Vecchioni
2026-05-12

Tre scomode verità per l’Iran

True
Tre scomode verità per l’Iran
Getty Images
Dal diritto di Israele a esistere alla repressione dei dissidenti iraniani, fino alla libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz: le contraddizioni dell’Occidente e l’ambiguità europea davanti a Teheran.
Continua a leggereRiduci
iran
True

La Cgil ricorre in tribunale contro la lavoratrice disabile eletta in cda

La Cgil ricorre in tribunale contro la lavoratrice disabile eletta in cda
Ansa
A Rieti, l’organizzazione di Maurizio Landini e la Uil contro una municipalizzata che ha accolto nella governance anche la «quota operaia». Il motivo? L’azienda non ha informato le sigle, quindi l’atto è «antisindacale».

La notizia sarebbe questa: una lavoratrice eletta dai lavoratori entra nel consiglio di amministrazione di una società, in questo caso una ex municipalizzata, per poter contribuire alla crescita della stessa portando la voce di chi vi lavora. E sarebbe una bella notizia. Invece capita che, in una distorsione del mondo, - qualcuno lo definirebbe un mondo al contrario - il più grande sindacato italiano per numero di iscritti impugni l’elezione e faccia causa per cancellare tutto.

Continua a leggereRiduci
cgil
True

Il professor Vaia: «Rarissimo il contagio uomo-uomo»

Il professor Vaia: «Rarissimo il contagio uomo-uomo»
Francesco Vaia (Imagoeconomica)
L’ex direttore dello Spallanzani: «Non c’è motivo di aver paura dell'hantavirus. Media irresponsabili».

Francesco Vaia, componente dell’Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, è stato direttore dello Spallanzani e direttore generale della prevenzione sanitaria al ministero della Salute. E quando parla di hantavirus è uno dei pochi che non si baloccano con i facili allarmismi.

Continua a leggereRiduci
hantavirus

Tivù Verità | La verità su Conte e il Covid: perché non si presenta in commissione

Tivù Verità | La verità su Conte e il Covid: perché non si presenta in commissioneplay icon

Alice Buonguerrieri, capogruppo Fdi in commissione Covid, spiega cosa non torna nelle ricostruzioni di Giuseppe Conte su lockdown e mascherine. E perché si rifiuta di presentarsi in aula a raccontare la verità.

matteo carnieletto tivù verità

Torino, maxitruffa sul Superbonus sventata dalla GdF

True
Torino, maxitruffa sul Superbonus sventata dalla GdFplay icon

Le Fiamme gialle hanno individuato una società edile che avrebbe emesso fatture per circa 7 milioni di euro su operazioni inesistenti di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico su un condominio, risultate mai effettuate.

Continua a leggereRiduci
gdf truffa superbonus
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy