Matteo Carnieletto Tivù Verità | La verità su Conte e il Covid: perché non si presenta in commissione play icon

Alice Buonguerrieri, capogruppo Fdi in commissione Covid, spiega cosa non torna nelle ricostruzioni di Giuseppe Conte su lockdown e mascherine. E perché si rifiuta di presentarsi in aula a raccontare la verità.