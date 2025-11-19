Maurizio Belpietro
2025-11-19

Il libro che finalmente smaschera il business dell’immigrazione in Italia

Il libro che finalmente smaschera il business dell’immigrazione in Italia
Immigrati (Ansa). Nel riquadro, la copertina del libro di Fausto Biloslavo
I confini aperti non hanno a che fare solo con gli sbarchi di irregolari nel nostro Paese e con le prediche buoniste della Cei. Dietro a essa si nasconde un sistema in cui tanti si arricchiscono: perfino gli Stati.

Ci hanno sempre fatto osservare il fenomeno con gli occhiali sbagliati. Ci hanno raccontato per anni e anni che l’accoglienza è soltanto una questione umanitaria, una faccenda che riguarda il buon cuore degli italiani e non altro. Ci hanno detto che aprire le frontiere e fare entrare i migranti, non prima di averli recuperati nelle acque del Mediterraneo, è un gesto di solidarietà, di carità cristiana.

Subscribe
libro fausto biloslavo

Tivù Verità | Provano a occultare le trame del Colle

Tivù Verità | Provano a occultare le trame del Colleplay icon

Il piano, per fermare la Meloni, svelato da La Verità.

francesco borgonovo tivù verità

Vino, De Meo: «Agricoltura elemento identitario del progetto europeo»

Vino, De Meo: «Agricoltura elemento identitario del progetto europeo»play icon
(Totaleu)

Lo ha dichiarato l'europarlamentare di Forza Italia Salvatore De Meo al Parlamento europeo di Bruxelles, in occasione della mostra fotografica, «Paesaggio, Natura e Lavoro Agreste».

vino agricoltura ue

Il «modello Riace» arriva a Bruxelles. Peccato sia stato dichiarato fuorilegge

Il «modello Riace» arriva a Bruxelles. Peccato sia stato dichiarato fuorilegge
Mimmo Lucano (Ansa)
Mimmo Lucano (già condannato) sarà ospite d’onore a un evento per promuovere l’accoglienza. Ma il suo borgo era un incubo.

Sono anni che i sinceri liberali, democratici e europeisti, ci ripetono che dobbiamo farci guidare dagli esperti, suggere indicazioni dai competenti. Sarà per questo che a istruire i parlamentari europei sul complesso tema dell’immigrazione sarà oggi a partire dalle 15 uno che la sa lunga: Mimmo Lucano, europarlamentare di area Avs, già sindaco di Riace nonché icona dell’accoglienza senza limiti. A Bruxelles si terrà un ambizioso evento intitolato A Welcoming Europe against fear (un’Europa accogliente contro la paura) organizzato dal gruppo politico The Left con Lucano a fare da gran cerimoniere. Ci saranno tra gli altri Luigi Manconi, Alex Zanotelli e Agazio Loiero, già ministro ed ex presidente della Regione Calabria.

Subscribe
modello riace ue

Cimbri: «Ue non ancora pronta a competere con le economie mondiali»

True
Cimbri: «Ue non ancora pronta a competere con le economie mondiali»play icon
(Totaleu)

Lo ha detto il Presidente di Unipol Carlo Cimbri in occasione del convegno «Il contributo delle assicurazioni alla competitività europea», che si è svolto al Parlamento Ue.

cimbri mercati ue unipol
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy