True Francesco Borgonovo Il Papa va alla Sapienza che espulse Ratzinger Papa Leone XIV (Ansa)

Giovedì 14 maggio Leone XIV parlerà nell’università che, 18 anni fa, sprangò le porte a Benedetto XVI. Oggi come allora, le autorità della Chiesa vanno bene quando rientrano nei confini del pensiero prevalente, come testimoniano Matteo Zuppi e Vincenzo Paglia.Chissà se questa sarà la volta buona. Il 14 maggio papa Leone XIV dovrebbe visitare l’Università La Sapienza di Roma, lo stesso ateneo che nel 2008 respinse con rabbia Benedetto XVI offrendo una clamorosa anticipazione della censura woke che sarebbe divenuta prassi circa un decennio dopo. Leone, fanno sapere dalla Sala stampa vaticana, dovrebbe cominciare la visita alle 10.20 dalla cappella universitaria «Divina Sapienza», dove ad accoglierlo ci saranno il cardinale vicario Baldo Reina, la rettrice dell’Università, Antonella Polimeni, e il cappellano don Gabriele Vecchione. Dopo un momento di preghiera silenziosa, il pontefice dovrebbe spostarsi nel piazzale centrale dell’università per un saluto agli studenti. Alle 10.45 avrà un colloquio con la rettrice, quindi sarà scoperta una targa celebrativa della giornata. Fatti i saluti di rito al personale, alle 11.15 papa Leone sarà accompagnato a visitare le mostra «Sapienza e il Papato». Infine il momento più delicato: un discorso nell’Aula magna a docenti e studenti. «Papa Leone XIV ha mostrato sempre grande attenzione al mondo giovanile e ha chiesto alla sua diocesi di accompagnare i cammini di crescita nella fede delle nuove generazioni», dice il comunicato ufficiale del cardinale Reina. «La Sapienza Università di Roma è la più grande università d’Europa. Entrare in dialogo con quanti si affacciano al futuro attraverso le varie scienze e la ricerca è di fondamentale importanza. Ci metteremo in ascolto di quanto il Santo Padre dirà durante la visita e ne faremo tesoro per la pastorale universitaria e la pastorale giovanile».Rispetto al caso di Benedetto XVI si nota una differenza sottile ma determinante. Ratzinger fu invitato dall’allora rettore, Renato Guarini, all’inaugurazione del settecentocinquesimo anno accademico dell’ateneo romano, il 17 gennaio del 2008. Avrebbe dovuto tenere una lectio magistralis, non un semplice discorso. Fu proprio questo a far inviperire alcuni docenti. In 67, tra cui il futuro premio Nobel Giorgio Parisi, scrissero una lettera al rettore contestando duramente la sua decisione di concedere spazio al Papa. Il primo a protestare fu Marcello Cini, fisico e docente emerito della Sapienza, secondo cui la presenza di Ratzinger sarebbe stata «considerata, nel mondo, come un salto indietro nel tempo di 300 anni e più». Cini non ne fece solo una questione di forma, ma soprattutto di sostanza. Egli contestava «la linea politica del papato di Benedetto XVI», che «si fonda sulla tesi che la spartizione delle rispettive sfere di competenza fra fede e conoscenza non vale più». Il professore insisteva sulla «pericolosità dal punto di vista politico e culturale» di tale visione. «Ci vuole un bel coraggio a sostenere questa tesi e nascondere sotto lo zerbino le Crociate, i pogrom contro gli ebrei, lo sterminio degli indigeni delle Americhe, la tratta degli schiavi, i roghi dell’Inquisizione che i cristiani hanno regalato al mondo», scrisse Cini particolarmente risentito. In realtà, egli - volutamente o meno - aveva profondamente frainteso la posizione di Benedetto XVI pronunciato a Ratisbona e in generale il pensiero del Papa, il quale non voleva sovrapporre la fede alla scienza ma rivendicare il ruolo della ragione umana anche nell’esperienza della fede cristiana. Con tutta probabilità, però, più che le motivazioni filosofiche, a rilevare fu il contesto politico. Ratzinger aveva da poco pronunciato il celeberrimo discorso di Ratisbona e per i laicissimi e tollerantissimi professori italiani risultava inaccettabile ospitare un Papa accusato da sinistra di islamofobia e conservatorismo.Come si diceva, quel grottesco episodio fu non solo una incredibile dimostrazione di ostilità e di rifiuto del dialogo, ma pure una potente cartina di tornasole del rapporto di buona parte dell’intellighenzia italica con il pensiero cattolico e con la figura del pontefice. Ai nostri illustri pensatori, progressisti ma non soltanto, i Papi, gli altri prelati e i preti vanno bene quando si attengono al copione già scritto, quando rientrano nei ristretti confini del pensiero prevalente. Va bene il presidente della Cei, Matteo Maria Zuppi, quando tratta con benevolenza più o meno esplicita il fronte del No al referendum. Vanno bene i pensatori come monsignor Vincenzo Paglia quando se la prendono con Peter Thiel ed Elon Musk, accusati l’altro giorno sulla Stampa di essere dei pericolosi transumanisti (ed è curioso che lo stesso Paglia, come molti altri illustri esponenti della gerarchia ecclesiastica, abbia sempre contestato con veemenza populisti e sovranisti che pure si opponevano all’ideologia digitale, al transumanesimo e alla globalizzazione sfrenata sostenuta dalle Big tech). La cultura cristiana, in sostanza, è sopportata fino a che si mostra addomesticata, finché le tesi che esprime sono profittevoli e utili al discorso politico progressista. Ma se osa alzare la testa, scendere in profondità e sfiorare temi più delicati, suscita immediatamente sdegno e rigetto. Per questo sarà molto interessante ascoltare fra qualche giorno il discorso del Papa, anche se non sarà una lectio magistralis. Anche se ammesso quale visitatore e non docente, e a meno di sorprese, un pontefice entrerà alla Sapienza e si rivolgerà a studenti e docenti. I quali, chissà, potrebbero perfino imparare qualcosa dalle sue parole, ammesso che vogliano ascoltarle.