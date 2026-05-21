True Mario Giordano Landini è in tv, ad alzare i salari ci pensa il pm Paolo Storari (Imagoeconomica)

Dopo aver messo in amministrazione giudiziaria Glovo, gigante delle consegne a domicilio accusato di sfruttamento, il magistrato Storari ha ottenuto aumenti fino a 200 euro per i rider. È quello che dovrebbe fare il sindacato, se non fosse impegnato a far politica.Altro che Landini. In Italia c’è un unico vero sindacalista: si chiama Paolo Storari. Il suo mestiere, in realtà, sarebbe quello di magistrato, ma che ci volete fare? Da un po’ di tempo, visto che nessuno lo fa, visto che la Cgil è troppo impegnata a fare politica per potersi anche occupare di chi lavora, e il suo segretario si dedica a far la guerra alla Meloni, mica ai salari da fame, tocca a un pubblico ministero tutelare i lavoratori. E lo fa con successo: la Glovo, uno dei giganti delle consegne a domicilio, finita sotto controllo giudiziario a febbraio con l’accusa di caporalato, ha annunciato infatti che alzerà le paghe ai rider. Minimo 3 euro a consegna e da 10 a 14 euro l’ora. In pratica i fattorini potranno guadagnare fino a 200 euro in più al mese. Roba degna di Lama-Carniti-Benvenuto dei tempi d’oro, quelli della lotta dura senza paura.Ecco: però questo risultato sindacalmente rilevante non l’ha ottenuto un sindacalista. (Maurizio Landini dov’eri? A sfilare contro la Meloni? A indignarti per la Flotilla? A chiedere più immigrati in Italia?) Questo risultato l’ha ottenuto un magistrato. E l’ha ottenuto in un modo che forse non appartiene all’ortodossia sindacale ma si è rivelato assai efficace: Storari infatti, come dicevamo, ha messo sotto controllo giudiziario la società, accusandola di caporalato per lo sfruttamento dei lavoratori con paghe «sotto la soglia di povertà», e poi ha lasciato intendere di essere pronto a revocare il provvedimento qualora fossero cambiate le cose. E Glovo che ha fatto? Ovviamente ha cambiato le cose. E forse qualcuno storcerà il naso a vedere il codice penale usato come se fosse uno sciopero con picchetto, ma da oggi 40.000 rider non saranno più schiavi, ma lavoratori dignitosamente pagati. Se aspettavamo Landini, col fischio.Per altro il «metodo Storari», come ben sappiamo, non è stato applicato soltanto a Glovo. Poche settimane dopo lo stesso intervento (società accusata di caporalato e messa sotto amministrazione giudiziaria) è stato applicato a Deliveroo. Si arriverà allo stesso risultato? Vedremo. Nel caso bisogna cominciare a preparare l’invito a Storari per il corteo del prossimo Primo maggio. Magari anche un posto d’onore sul palco del concertone. Negli ultimi anni, infatti, le inchieste della Procura di Milano hanno toccato la moda (Armani, Valentino, Dior, Tod’s, Loro Piana, etc), la logistica e le spedizioni (Brt, Ups, Dhl), Uber, Amazon, la grande distribuzione (Carrefour e Iperal) ottenendo risultati clamorosi: almeno 50.000 persone assunte, oltre 600 milioni recuperati per il fisco. Inoltre ad Armani, Valentino e Loro Piana la misura dell’amministrazione giudiziaria è stata revocata in anticipo perché le aziende di moda hanno messo in atto controlli sulla loro filiera e sui laboratori irregolari che ne facevano parte. Controlli che, evidentemente, fino a quel punto erano mancati senza che nessuno dicesse nulla. Ovvio, Landini era troppo impegnato a incipriarsi nei salotti tv per occuparsi di ciò.Lo so che il cosiddetto «metodo Storari» ha suscitato molte perplessità e polemiche. Qualcuno ha parlato di «invasione di campo» della magistratura in terreni che non sono propriamente i suoi. In effetti: la magistratura dovrebbe occuparsi di perseguire i reati (e qui in effetti sono stati individuati: caporalato, sfruttamento…), ma non dovrebbe occuparsi dell’aumento dei salari. Il problema è che dell’aumento dei salari non si occupa nessuno perché Maurizio Landini ha altro per la testa. La sua carriera politica, le comparsate tv, la lotta a Giorgia Meloni, gli immigrati, la Flotilla, appunto. Dunque più che di «invasione» bisognerebbe parlare di «supplenza». Dove c’è un vuoto qualcuno lo riempie. In questo caso un magistrato. Grazie al quale da oggi 40.000 lavoratori Glovo saranno pagati in modo dignitoso anziché come schiavi.È un male? No, è un bene. E per questo penso che Storari dovrebbe essere nominato sindacalista dell’anno, dovrebbero dargli la Palma d’oro versione Triplice, l’Oscar Cgil, la targa d’oro Di Vittorio. Però non può sfuggire che anche questo è sintomo di un mondo al contrario, vannaccianamente parlando. Pensateci: abbiamo sindacati che sono strutture pachidermiche e costose e che da anni ormai si occupano di tutto, tranne che dei lavoratori e dei loro stipendi, e una magistratura che invece fa le vertenze sindacali al posto dei sindacati. E lo so che ormai la speranza di un Paese normale si è persa da tempo, ma lasciateci sognare: ci piacerebbe vedere un giorno Maurizio Landini che si batte per ottenere, anziché l’invito da Floris, l’aumento per i rider di Glovo, e magari anche per quelli di Deliveroo, e condizioni di lavoro accettabili nei laboratori che producono per Armani e Loro Piana. Così magari i pm, smessi i panni di sindacalisti supplenti, potrebbero tornare a fare i pm.