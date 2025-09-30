Carlo Tarallo
2025-09-30

La flottiglia si assottiglia: giù i dem Il pentastellato e la verde restano

Marco Croatti e Benedetta Scuderi (Ansa)
Arturo Scotto e Annalisa Corrado scendono e cavillano: «Rompere l’assedio va bene, forzare il blocco no. Ma siamo sempre scorta istituzionale della missione». Marco Croatti e Benedetta Scuderi resistono: ora Elly Schlein può essere superata a sinistra.
flotilla

Gaza, Piano Trump: «Ostaggi liberi in 72 ore»

Donald Trump e Benjamin Netanyahu (Ansa)
Netanyahu, ricevuto a Washington, si scusa con l’emiro del Qatar per il raid a Doha. E la Casa Bianca pubblica 20 punti per l’intesa. Il presidente Usa: «Paesi arabi coinvolti, Bibi d’accordo, Hamas potrebbe accettare». Anche Blair nell’organismo di transizione.
donald trump e benjamin netanyahu

Valle d’Aosta, centrodestra dietro Uv

Union Valdôtaine primo partito con oltre il 31% delle schede. Ora tiene in ansia i dem sul rinnovo dell’alleanza: «Prematuro». Boom del centro (14%), la Lega scende all’8%.
regionali valle d'aosta

Tridico calabrese ma solo di nascita. «Risiede a Roma, non può votarsi»

Pasquale Tridico (Ansa)
L’ex presidente dell'Inps non ha spostato il domicilio. Sconcerto tra Pd e pentastellati.
regionali calabria

Edicola Verità | la rassegna stampa del 30 settembre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 30 settembre con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
