Loris Puccio Conti
2025-09-26

Israele rischia il cartellino rosso: Uefa e Fifa valutano l’esclusione

In caso di bando, l’Italia avrebbe un lieve vantaggio per la qualificazione ai Mondiali.
israele escluso uefa

Sarkozy ormai ha smesso di ridere. Condannato a 5 anni, andrà in cella

Nicolas Sarkozy (Ansa)
L’ex presidente giudicato colpevole di aver consentito ai suoi collaboratori di ricevere denaro da Gheddafi. Farà appello, ma intanto finirà in carcere «a testa alta». Critiche ai giudici dal centrodestra e dalla Le Pen.
sarkozy

Edicola Verità | la rassegna stampa del 26 settembre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 26 settembre con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast

Green, migranti, Palestina, Kiev. Ecco tutto il discorso del premier

Giorgia Meloni (Ansa)
Meloni all’Onu stigmatizza l’aggressione russa e critica Israele per aver «superato il limite». Duro affondo contro il Green deal.
discorso meloni onu

La Flotilla tira dritto su Gaza e rifiuta ogni mediazione. Israele: «Qui non entrerete»

Ansa
Crosetto invia un’altra nave per scortare i parlamentari in mare. Gli attivisti non vogliono consegnare le derrate alla Chiesa via Cipro: «Puntiamo a rompere l’assedio».
attivisti flotilla
Nuove storie
