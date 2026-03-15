True Stefano Graziosi Sergio Barlocchetti and Iran: «Stretto chiuso solo ai nemici». Trump agli alleati: «Mandate navi» Donald Trump (Ansa)

Il presidente americano rifiuta i colloqui con Teheran e scuote i Paesi occidentali: «Chi prende il greggio da lì intervenga». Londra, che aveva già sollecitato altre capitali europee, assicura: «Valutiamo le opzioni».La missione per Hormuz esiste già. Il programma intergovernativo guidato dalla Francia, cui partecipa pure l’Italia, è partito nel 2020. Sarebbe il caso di usarlo, ma il Vecchio continente non vuol contare.Lo speciale contiene due articoli.La questione petrolifera continua a rivelarsi centrale per Donald Trump nella crisi iraniana. Il presidente americano ha annunciato che le forze di Washington hanno «completamente annientato ogni obiettivo militare nell’isola di Kharg». «Per ragioni di moralità, ho scelto di non distruggere le infrastrutture petrolifere sull’isola. Tuttavia, se l’Iran, o chiunque altro, dovesse fare qualcosa per interferire con il libero e sicuro passaggio delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz, riconsidererò immediatamente questa decisione», ha aggiunto.Kharg è il terminale di esportazione per il 90% delle spedizioni di greggio iraniano. Trump teme che, colpendo le infrastrutture petrolifere dell’isola, il costo dell’energia aumenti ulteriormente. Al contempo, Washington sta spostando circa 2.000 marines e una nave d’assalto anfibio dal Giappone al Medio Oriente: il che lascia intendere che, come già ipotizzato dal Washington Post, la Casa Bianca sia intenzionata a invadere Kharg. Uno scenario che, se si concretizzasse, infliggerebbe un duro colpo alle entrate finanziarie del regime khomeinista ma che, al contempo, porterebbe probabilmente i pasdaran ad alzare ancora di più la tensione a Hormuz.Non a caso, l’inquilino della Casa Bianca ha affermato che Washington organizzerà «presto» delle scorte armate per proteggere le petroliere che passano nello Stretto. «Speriamo che Cina, Francia, Giappone, Corea del Sud, Regno Unito e altri, colpiti da questa restrizione artificiale, inviino navi nella zona in modo che lo Stretto di Hormuz non rappresenti più una minaccia da parte di una nazione che è stata completamente decapitata», ha anche detto, mentre Londra, che aveva già ipotizzato nei giorni scorsi una missione, poco dopo, annunciava di valutare delle «opzioni» per garantire la sicurezza nello Stretto: sicurezza di cui, per Trump, dovrebbero occuparsi principalmente i Paesi che ricevono greggio attraverso Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, il capo di Stato maggiore congiunto, Dan Caine, avrebbe avvertito Trump, prima dell’avvio dell’operazione «Furia epica», della possibilità che Teheran chiudesse lo Stretto per ritorsione. Pur riconoscendo il rischio, il presidente avrebbe comunque dato il via all’offensiva, ritenendo che il regime khomeinista si sarebbe arreso prima di riuscire ad attuare una simile mossa.Il punto è che, non potendo competere con la superiorità militare israelo-americana, i pasdaran hanno optato per infliggere alla Casa Bianca il massimo danno possibile: bloccando de facto Hormuz, le Guardie della rivoluzione hanno portato a un aumento considerevole del prezzo della benzina negli Stati Uniti. Il che rappresenta un grande problema per il Partito repubblicano in vista delle elezioni di metà mandato del prossimo novembre. Da qui il dilemma del presidente americano: da una parte, vorrebbe accelerare la fine del conflitto per portare il prezzo del petrolio a scendere; dall’altra, il fatto che i pasdaran tengano Hormuz in ostaggio continua a far aumentare il costo del greggio e obbliga Trump a portare avanti l’azione militare.In tal senso, l’eventuale organizzazione delle scorte armate può rappresentare uno spartiacque. Come sottolineato dalla Cbs, è impellente che prima gli Usa distruggano il materiale militare che i pasdaran possono usare per affondare le imbarcazioni (specialmente missili, droni e mine). Successivamente, le navi da guerra americane inizierebbero a scortare le petroliere, godendo di supporto aereo e di attività di sminamento. Il problema risiede, però, nello scarso margine di manovra che si registra nell’area, visto che, come sottolineato da The Hill, «nel punto più stretto, Hormuz misura solo 21 miglia da costa a costa».Come che sia, inizia a delinearsi la strategia che ha in mente la Casa Bianca. Innanzitutto, vuole aumentare la pressione sui pasdaran: in tal senso, il dipartimento di Stato americano ha promesso fino a dieci milioni di dollari a chi fornisca informazioni sui loro vertici. In secondo luogo, qualora dovesse verificarsi l’invasione di Kharg, ciò infliggerebbe un colpo finanziario alle Guardie della rivoluzione. Infine, l’organizzazione di scorte armate a Hormuz punterebbe a ridurre il potere ritorsivo dei pasdaran. E, sempre in quest’ottica, l’altro ieri, Trump ha ordinato il riavvio delle operazioni petrolifere offshore in California (irritandone il governatore dem, Gavin Newsom). Chiaramente si tratta di una strategia rischiosa, che espone seriamente Washington allo scenario del pantano. Dall’altra parte, la linea battagliera dei pasdaran rappresenta un ostacolo forse insormontabile per la soluzione venezuelana che il presidente americano vorrebbe adottare con l’Iran. Senza, poi, trascurare i rischi politici legati alle Midterm. È in questo senso che Trump è sempre più deciso a ingaggiare un duello all’ultimo sangue con le Guardie della rivoluzione: un duello dal cui esito, ragionano alla Casa Bianca, dipende l’eventuale vittoria strategica di Washington in Iran. È forse anche per questo che, secondo Reuters, il presidente americano avrebbe rifiutato gli sforzi degli alleati mediorientali volti ad avviare dei negoziati diplomatici tra gli Usa e la Repubblica islamica. Ogni trattativa col regime khomeinista passa, per Trump, dallo sradicamento del potere dei pasdaran.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/iran-trump-alleati-mandate-navi-2676141039.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="la-missione-per-hormuz-esiste-gia" data-post-id="2676141039" data-published-at="1773566170" data-use-pagination="False"> La missione per Hormuz esiste già Una volta neutralizzate le difese iraniane che minacciano chi passa nello Stretto di Hormuz, rimarrà il problema di garantirne la sicurezza nel tempo. Noi europei ci avevamo già provato pochi anni fa: per proteggere tale regione abbiamo già speso qualche decina di milioni di euro finanziando la missione intergovernativa a guida francese Emasoh, sigla di «missione europea di sensibilizzazione marittima nello Stretto di Hormuz». Con tanto di stemma ufficiale, una mano che protegge una nave cargo. A Parigi e poi a Bruxelles era stato deciso che dal 20 gennaio 2020 avremmo mandato i marinai di varie nazioni a proteggere i preziosi transiti destinati alla nostra economia. Non un’iniziativa della Ue ma dei cugini d’Oltralpe preoccupati per le loro navi. Il primo capo missione fu l’ammiraglio francese Eric Janicot, e poi ogni cinque mesi, fino al 2025, il comando della missione passò ad alti ufficiali belgi, danesi e a due italiani: dal 6 luglio 2022 al 27 gennaio 2023 Emasoh fu comandata dall’ammiraglio Stefano Costantino; dal giugno al dicembre di quell’anno dal suo collega Mauro Panebianco. Nel 2021 la nostra Marina militare mandò la Nave Martinengo, nel 2022 la Thaon di Revel e nel 2023 la Nave Rizzo. Lo si evince, insieme con l’informazione che a partecipare furono anche Grecia, Olanda, Germania e Portogallo, da quel che resta del sito Internet dell’operazione, oggi dismesso. Più chiaro è il sito Web della nostra Difesa, sul quale al proposito si legge: «L’operazione trae la sua origine da una proposta francese avanzata nel gennaio 2020 in ambito Consiglio dell’Unione europea. Lo scopo è quello di dispiegare un contingente militare, a connotazione prevalentemente marittima e costituito tra le nazioni europee, in un’area di operazione centrata sullo stretto di Hormuz ed estesa verso Nord a tutto il Golfo Persico e verso Sud alla zona di Oceano Indiano posta in corrispondenza delle coste omanite. L’obiettivo della missione è quello di salvaguardare la libertà di navigazione e la sicurezza delle navi in transito nell’area dello stretto [...] per rilevare eventuali atti illegali e la gestione de-escalatoria delle dinamiche locali».Ma l’ultimo bollettino disponibile delle attività è quello di novembre 2022. La domanda nasce spontanea: che cosa stanno facendo quelli di Emasoh? Evidentemente qualcuno aveva pensato di andare laggiù ad applicare il celebre motto del personaggio Franceschiello «facite a faccia feroce», invece ora sarebbe proprio il momento di dimostrare quanto siamo bravi a operare con le unità navali cacciamine e con i droni volanti per lunghi pattugliamenti, al fine di mantenere in sicurezza le rotte lungo le quali viaggiano le petroliere. E di farlo con una iniziativa unitaria europea. Nulla di male se fosse stata presa la decisione di sospendere la missione per riorganizzarla in modo più efficace, invece su questa vicenda sono, almeno per ora, calati il silenzio e forse anche l’imbarazzo. Se la Ue contasse davvero, in poche ore avremmo aggiornato anche le missioni di protezione alle navi che sono in corso nel Mar Rosso (Aspides e Prosperity Guardian), creandone una in grado di contrastare minacce ben più pericolose di quelle rappresentate dai ribelli Houthi e dai pirati.Certamente, vista la decisione presa dalla Casa Bianca e da Israele, è opportuno lasciare spazio alla Marina degli Stati Uniti per fare piazza pulita delle forze iraniane, ma poi noi europei dovremo fare la nostra parte e, forse, è proprio quello che si augura il presidente americano Donald Trump quando dichiara: «Spero che altri Paesi invieranno navi da guerra per Hormuz». Anche perché la sicurezza dello Stretto è interesse di molte nazioni, dal Regno Unito fino alla Cina, dal Giappone alla Corea del Sud e non soltanto.