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Laura Della Pasqua
2026-05-20

Giorgetti spinge il super falco dell’Ue ad aprire agli aiuti per il caro energia

Giorgetti spinge il super falco dell’Ue ad aprire agli aiuti per il caro energia
Giancarlo Giorgetti (Ansa)
Ora Dombrovskis tratta: «Esaminiamo la richiesta dell’Italia». Polemiche sulla mozione del centrodestra per le spese Nato.

Ora tutto è nelle mani della diplomazia. La possibilità che venga accolta la richiesta del governo a Bruxelles, di estendere alle spese energetiche la deroga al Patto di stabilità consentita pere la difesa, è affidata alla capacità di mediazione del ministero dell’Economia.

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ue patto di stabilita
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Alessandro Cannevale: «Nel carcere di Perugia intercettati i dialoghi tra avvocati e detenuti»

Alessandro Cannevale: «Nel carcere di Perugia intercettati i dialoghi tra avvocati e detenuti»
Ansa
Il legale, che assiste una collega indagata con un cliente in cella, denuncia la violazione dei diritti di difesa: «Registrazioni in tutte le sale colloqui anche senza autorizzazione del giudice. Così si avvantaggia l’accusa».

Il carcere di Perugia è diventato una specie di Grande fratello per avvocati e detenuti. Purtroppo a loro insaputa. Forse sarebbe meglio parlare di un Panopticon, il carcere «ideale» pensato nel 1791 dal filosofo inglese Jeremy Bentham. Prevedeva una torre centrale di sorveglianza e celle disposte in modo circolare: nel progetto un solo guardiano poteva osservare tutti i prigionieri senza essere visto, creando un controllo costante e invisibile che induceva l’autodisciplina.

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carcere perugia intercettazioni
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Israele, San Siro e urbanistica: il Pd milanese a pezzi si compatta sui gay

Israele, San Siro e urbanistica: il Pd milanese a pezzi si compatta sui gay
Beppe Sala (Ansa)
Dem contro la Regione per il no al patrocinio al Pride. Ma Sala ha una giunta lacerata: l’ultimo strappo sul gemellaggio con Tel Aviv.

Per capire su che cosa sia ancora d’accordo il centrosinistra milanese non bisogna guardare a San Siro, né al gemellaggio con Tel Aviv. Bisogna aspettare il Pride del 27 giugno. Solo lì la coalizione guidata da Beppe Sala sembra ritrovare un linguaggio comune e una linea condivisa. Regione Lombardia nega il patrocinio. Palazzo Marino annuncia che lo concederà. E Sala attacca il Pirellone: «Io non ho più parole. Lo trovo semplicemente assurdo». L’assessore Lamberto Bertolé rivendica una Milano «dalla parte dei diritti, contro ogni discriminazione, senza ambiguità».

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Vannacci imbarca i delusi e decolla. Il centrodestra non lo sottovaluti

Vannacci imbarca i delusi e decolla. Il centrodestra non lo sottovaluti
Laura Ravetto (Ansa)
Il partito del generale ha già raggiunto i 50.000 iscritti. Numeri notevoli, ma snobbati dalla maggioranza. Grave errore, perché l’ex parà attira i voti delle periferie e dei disillusi che si aspettavano di più dall’esecutivo.

La notizia del giorno è che Laura Ravetto, deputata della Lega (con un lungo passato in Forza Italia), passa nel partito di Vannacci, Futuro nazionale. Certo, questa è una notizia degna di rispetto perché la parlamentare è certamente conosciuta anche al pubblico televisivo da diversi anni. Fin qui siamo alla notizia del giorno. Ma c’è la notizia non del giorno, ma di questi mesi, ed è che Vannacci sta salendo molto in fretta col suo partito.

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FrontPage | OpenAI batte Musk, Trump perde quota e Xi si prende la scena

FrontPage | OpenAI batte Musk, Trump perde quota e Xi si prende la scenaplay icon

Dalla sconfitta di Musk contro OpenAI al vertice Trump-Xi, fino alle crepe nel GOP in vista delle elezioni di mid-term e ai record dell’arte.

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