{{ subpage.title }}

True
Laura Della Pasqua
2026-02-04

Rasizza: «L’occupazione tiene. Il vero problema sono le retribuzioni»

Rasizza: «L’occupazione tiene. Il vero problema sono le retribuzioni»
Rosario Rasizza (Imagoeconomica)
L’ad di Openjobmetis: «Oggi c’è mercato per mezzo milione di persone- Firma dei contratti nazionali più veloce. Cinquantenni ricercatissimi».

«I dati Istat ci parlano di una situazionale occupazione buona e in tenuta: dal nostro Osservatorio, possiamo confermare questo trend. Quanto agli stipendi, i contratti nazionali andrebbero rinnovati il prima possibile senza le lungaggini dovute a battaglie ideologiche». Rosario Rasizza, presidente di Assosomm, Associazione italiana delle Agenzie per il lavoro, e amministratore delegato di Openjobmetis, presente sul mercato Italiano da 25 anni, fa il punto sul mercato del lavoro partendo dalle ultime rilevazioni dell’Istat.

Continua a leggereRiduci
intervista rosario rasizza

Tivù Verità | Vannacci è un traditore?

Tivù Verità | Vannacci è un traditore?play icon

Il generale lascia la Lega e Salvini lo attacca: è come Fini. Ma per Mario Adinolfi ha ragione Vannacci. Secondo Francesco Giubilei il generale sta sbagliando, Emanuele Pozzolo è entrato nella sua truppa. Voi che ne pensate?

tivù verità borgonovo
True

Epstein files, via dall’Onu il volto Usa della lotta contro gli abusi sui minori

Epstein files, via dall’Onu il volto Usa della lotta contro gli abusi sui minori
Jeffrey Epstein. Nel riquadro, Joanna Rubinstein (Ansa)
L’ex presidente della World Childhood Foundation Usa si dimette dall’Agenzia rifugiati delle Nazioni Unite per i legami emersi con il magnate. I Clinton accettano di testimoniare alla Camera. Nelle mail pure gli Elkann.

Che la pubblicazione degli Epstein files, 3,5 milioni di mail, foto e video sugli incontri dell’omonimo faccendiere incarcerato per accuse federali di traffico sessuale e morto suicida in carcere nel 2019, avrebbero scatenato un polverone di dimensioni planetarie, era prevedibile. Che a finire nel girone dantesco dell’isola degli orrori e degli affari della finanza internazionale fossero personaggi di spicco delle élite progressiste e di sinistra, nessuno se lo aspettava, ma è una evidenza che ha ormai distrutto la reputazione della gauche caviar globale.

Continua a leggereRiduci
epstein files
True

Instagram spegne la tv di Corona: «Violazioni multiple delle regole»

Instagram spegne la tv di Corona: «Violazioni multiple delle regole»
Fabrizio Corona (Ansa)
  • Rimosso il profilo del re dei paparazzi con le puntate di «Falsissimo» dopo le segnalazioni di Mediaset. Il legale dello showman: «È censura, sono tutti con noi». Il Codacons: «Doppio standard delle piattaforme».
  • Perquisizioni nella sede francese di X. Si indaga sui fake pedopornografici di Grok, l’intelligenza artificiale del social. Musk intanto prepara data center nello spazio.

Lo speciale contiene due articoli.

Continua a leggereRiduci
fabrizio corona falsissimo
True

I Moretti vogliono bloccare il sito con le testimonianze sulla strage di Crans

I Moretti vogliono bloccare il sito con le testimonianze sulla strage di Crans
Jacques e Jessica Moretti (Ansa)
Per l’avvocato dei coniugi solamente le autorità penali possono «amministrare» le prove. La Procura si oppone: sì a segnalazioni.

Altra battuta d’arresto per i coniugi Moretti e per la strategia difensiva a dir poco aggressiva che stanno portando avanti da settimane. Dopo aver cercato di scaricare le responsabilità della tragedia sullo staff, sui camerieri e sull’amministrazione comunale, i proprietari de Le Constellation avevano deciso di dare battaglia anche al sito creato da Romain Jordan, avvocato di molte famiglie delle vittime. Una piattaforma per la raccolta di testimonianze e documenti considerata «pericolosa» dai due imprenditori che fino all’ultimo hanno cercato di oscurare.

Continua a leggereRiduci
moretti crans
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy