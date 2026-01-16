True Francesco Borgonovo Cruciani: «Basta delegittimare gli agenti. Se li disarmiamo è peggio per tutti» Giuseppe Cruciani (Imagoeconomica)

Lo scrittore e conduttore radiofonico: «La pistola è l’extrema ratio, d’accordo: però alle forze dell’ordine si chiede una proporzionalità impossibile. Sono un libertario, voglio lo Stato minimo. Ma anche sicurezza».«Mi immedesimo nelle tantissime persone che hanno versato quei 350 e passa mila euro a favore del carabiniere. Un carabiniere, un uomo dello Stato che spara dopo l’aggressione a un collega da parte di un pregiudicato - al di là delle circostanze e dei tecnicismi - e viene punito dallo Stato è un’assurdità totale. È un follia». Giuseppe Cruciani sostiene la causa di Emanuele Marroccella: anche lui, come tantissimi lettori della Verità che hanno donato a favore del carabiniere condannato, ritiene che questa vicenda sia allucinante. «È una follia a cui però è difficile porre rimedio», continua. «C’è l’appello, d’accordo. Ma che cosa dovrebbe fare lo Stato adesso? Non si può fare una legge retroattiva che protegge i carabinieri, so che il governo in qualche modo ci sta pensando, ma mi pare difficile immaginare che si possa tornare indietro, soprattutto riguardo ai risarcimenti. Una volta che paghi...».Già, è difficile tornare indietro. Però intanto si può ragionare sulle motivazioni di una sentenza del genere e capire che cosa non vada in questa vicenda per cercare dei rimedi.«Qui c’è un misto di ragioni. Nella nostra cultura giuridica c’è un’attenzione al formalismo e soprattutto alla protezione della vita umana, che in linea generale è un bene, naturalmente. Però qui non si sta parlando della vita umana di una persona qualsiasi. Qui si sta parlando del fatto che c’è un signore che ha 56 anni, è un siriano pregiudicato, è uno che mi risulta irregolare, il quale in combutta con un altro aggredisce un carabiniere. Vogliamo che la polizia o i carabinieri e in generale le forze dell’ordine siano delle comparse? Vogliamo che negli inseguimenti si gettino ad accalappiare un ladro, un aggressore, un malvivente a mano nude?». Direi di no. «Bene, se non vogliamo arrivare a questo significa che le forze dell’ordine devono usare tutti i mezzi possibili. E certo la pistola è l’extrema ratio, ma bisogna in qualche modo consentire ai poliziotti, ai tutori dell’ordine, di utilizzare le armi. Hanno il monopolio della forza. E se uno di loro spara e il malvivente muore perché lo sparo colpisce il petto invece delle gambe, io dico amen».Non è un po’ spietato? «No, è qualcosa che nella dinamica del rapinatore ci sta, fa parte del gioco. Per cui io penso che i giudici dovrebbero fare più attenzione quando ci sono di mezzo le forze dell’ordine. Ma che cosa doveva fare quel carabiniere?».Non è l’unico caso, del resto. Pensiamo alla vicenda di Ramy.«Esattamente. Il lavoro delle forze dell’ordine viene messo in discussione continuamente. Si discetta su quello che il carabiniere poteva fare o non poteva fare, se doveva avvicinarsi o rimanere a distanza, oppure se può urtare o meno una moto... A un certo punto ci sta che uno si chieda: ma a noi chi ce lo fa fare? Legittimamente questi agenti si chiedono: ma se io devo stare lì a razionalizzare, a pensare “questa cosa non la posso fare altrimenti finisco sul banco degli imputati”, come posso operare? Noi chiediamo agli agenti una proporzionalità che non può esistere, chiediamo ragionamenti che in certe situazioni sono impossibili da fare. Questa è una cosa assurda».Quello che solitamente si dice è: si tratta di professionisti, che devono anche sapere ragionare e calibrare la forza. «Per carità, il poliziotto deve agire pensando certamente al fatto che ci sono altri metodi per bloccare una persona che non siamo sparare. Ma nel caso di questo carabiniere non parliamo di un inseguimento in cui la prima cosa che ha fatto è stata aprire il fuoco e uccidere il siriano. Stiamo parlando di una situazione in cui questo siriano aveva da poco aggredito un altro carabiniere, e mi risulta che Marroccella abbia sparato alle gambe. Ma io vado persino oltr».Cioè? «Io dico: se anche non avesse sparato alle gambe, se avesse sparato alla figura per fermarlo, beh, le forze dell’ordine devono avere in alcuni casi il diritto di farlo. Soprattutto nel caso in cui ci sia stata un’aggressione appena compiuta». Di certo una condanna a tre anni fa arrabbiare, soprattutto quando si scopre che un immigrato in un centro di accoglienza violenta una bambina di dieci anni e prende una condanna a cinque anni. «Sì. Sono casi diversi ovviamente, lo so. E di solito quando fai paragoni di questo tipo ti dicono che sei un populista, e che appunto sono cose diverse. Certo che sono cose diverse, però oggettivamente un carabiniere spara a un pregiudicato irregolare in fuga che ha appena colpito un suo collega, tre anni e risarcimento. Un signore che ha violentato e messo incinta una bambina di 10 anni, cinque anni.... Oggettivamente c’è una sproporzione tra i due casi che è incredibile se ci pensi, è spaventosa. Una condanna quasi uguale ma da una parte c’è lo stupro di una bambina di 10 anni, dall’altra c’è un signore che fa il suo mestiere e dunque può utilizzare la pistola diversamente da quanto che possiamo fare noi». Cruciani è noto per essere un libertario. Ma come si conciliano libertà e sicurezza? Io non vorrei vivere in uno Stato di polizia, ci tengo alle garanzie per i cittadini, alla libertà personale e ai diritti dei singoli. «L’idea del libertario, se vogliamo metterla su questo piano, è quella di avere uno Stato minimo, uno Stato che interviene poco nella vita del singolo. Io, come voi della Verità, sto facendo una battaglia di principio, ad esempio, sulla questione della famiglia del bosco. In quel caso rimproveriamo fondamentalmente allo Stato di impicciarsi dell’educazione dei bambini, ed è una battaglia sacrosanta, di principio, che in pochi stanno facendo nella indifferenza generale. Siamo in presenza di due genitori un po’ bizzarri che hanno la loro idea della vita e dell’educazione, e che vengono tenuti lontani dai figli perché secondo le istituzioni rappresentano per questi un pericolo, siamo alla follia totale».Appunto, in un caso come questo lo Stato dovrebbe arretrare e concedere libertà. «Sì, io penso che l’intervento dello Stato debba essere minimo. C’è un settore tuttavia che è fondamentale affinché la libertà della singola persona possa dispiegarsi: quello della sicurezza. Io posso essere libero al cento per cento se viene acquisita una premessa fondamentale: la sicurezza. Io devo essere libero di dire quello che voglio, devo essere capace di muovermi sul territorio nazionale come e quando mi pare, e certo non mi piace lo stato di polizia di cui abbiamo avuto un assaggio ai tempi del Covid. Però la sicurezza mi deve essere garantita perché altrimenti la stessa libertà non riesce a dispiegarsi in maniera compiuta. Mi sembra che sia una posizione perfettamente coerente».