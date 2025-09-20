Nino Sunseri
2025-09-20

I francesi accelerano su Banco Bpm. Nominati i consulenti per la fusione

Ansa
Deutsche Bank e Rothschild al lavoro per Credit Agricole Italia. Resta viva l’ipotesi Mps.
banco bpm

Sfregio rosso al ricordo delle foibe. Targa della Cossetto a testa in giù

Norma Cossetto. Nel riquadro la targa in suo ricordo vandalizzata
Il gesto rivendicato da Genova antifascista: «Non dobbiamo abbassare il livore».
norma cossetto foibe

Il consigliere Pd spara: Kirk come le Br

Charlie Kirk (Getty Images). Nel riquadro il consigliere Pd Mattia Abdu
A Milano Mattia Abdu contro il minuto di silenzio per Charlie: «Diceva le cose peggiori sugli immigrati e gli omosessuali». Bignami scrive a Fontana per la bagarre organizzata dai dem, Schlein pronta a bloccare le Camere per la guerra a Gaza.
charlie kirk

La Cartabia fa felici le borseggiatrici. Fermate 130 volte ma niente cella

Marta Cartabia (Ansa)
A Venezia sono state denunciate decine di ladruncole ma la riforma della giustizia targata Draghi ha reso il reato impossibile da contenere. Manca la querela o il colpevole risulta irreperibile? Il processo non si fa.
borseggiatrici venezia

Borseggiatrici fermate: 130. Borseggiatrici in carcere: 0

Ansa
Le novità introdotte dalla «prediletta» del presidente Mattarella hanno svuotato le carceri ma hanno pure impedito di farci entrare chi delinque. Adesso i malviventi si sentono talmente al sicuro che passano all’offensiva e denunciano chi intralcia il loro «lavoro».
borseggiatrici venezia
