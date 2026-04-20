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Stefano Piazza
2026-04-20

Hezbollah, la rete globale che finanza la guerra

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Hezbollah, la rete globale che finanza la guerra
Getty Images
Un dossier dell’intelligence rivela il sistema finanziario che sostiene Hezbollah: fondi iraniani, società di comodo e circuiti informali come l’hawala. Una rete globale che aggira le sanzioni e alimenta operazioni militari e consenso sociale in Libano.

Mentre il conflitto tra Israele e Hezbollah continua a infiammare il Libano, dietro la linea del fronte si muove un sistema finanziario sofisticato e transnazionale che consente alla milizia sciita di resistere e rilanciare la propria capacità militare.

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hezbollah
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«Festeggio cent’anni di pasta, ora temo la scarsità di grano»

«Festeggio cent’anni di pasta, ora temo la scarsità di grano»
Il titolare dello storico «pastificio giallo» Dino Martelli: «Per ora non tocchiamo i listini, però se la crisi durasse saranno dolori per le difficoltà di spedizione e il costo del credito».

Sulle tavole d’Europa è una star come Jessica Fletcher, la signora in giallo. Solo che lui è lo spaghetto in giallo. Dino Martelli, classe 1945, guida la famiglia che da cent’anni a Lari - colline pisane, borgo etrusco dominato dal Mille in avanti dal Castello dei Vicari - produce una pasta gioiello.

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intervista dino martelli
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Armi «fai da te» con le stampanti 3D. La nuova frontiera del crimine giovanile

Armi «fai da te» con le stampanti 3D. La nuova frontiera del crimine giovanile
iStock
  • Superati limiti tecnologici che si consideravano strutturali, la cosiddetta «manifattura additiva» viene sempre più utilizzata nei teatri di guerra (per esempio in Ucraina). Ma lo è anche da terroristi e delinquenti comuni: bastano poche centinaia di euro e materiali facilmente reperibili.
  • Scaricare un manuale online è un gioco da ragazzi. A Verona tre minorenni avevano costruito un «laboratorio domestico» con l’intento di vendere i loro «prodotti».
  • TikTok funge da vetrina. Mentre su canali criptati come Telegram e (soprattutto) Odysee alcuni collettivi postano aggiornamenti su test balistici e nuovi file messi in rete.

Lo speciale contiene tre articoli.

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Dimmi La Verità | Silvio Giovine (Fdi): «Esponenti di sinistra finanziati da Soros»

Dimmi La Verità | Silvio Giovine (Fdi): «Esponenti di sinistra finanziati da Soros»

Ecco #DimmiLaVerità del 20 aprile 2026. Il deputato di Fdi Silvio Giovine ci parla dei finanziamenti di George Soros a esponenti di sinistra.

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VOTAntonio | Silvia Salis, nuovo santino di sinistra

VOTAntonio | Silvia Salis, nuovo santino di sinistraplay icon

I progressisti hanno trovato una nuova iconcina: il sindaco di Genova, tra feste da ballo e accessori chic. Ora viene celebrata in ogni luogo, tanto che rischia perfino di bruciarsi.

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