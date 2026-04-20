{{ subpage.title }}

True
Silvana De Mari
2026-04-20

Il nucleare iraniano è un problema. Nostro

Il nucleare iraniano è un problema. Nostro
Getty Images
Trump sarà anche un barbaro maleducato, ma l’uranio arricchito in mano ai pasdaran, potenziale preludio all’arma atomica, non rende insicuro soltanto Israele ma anche l’Europa e il mondo. È fondamentale unire su questo anche i sunniti.

La guerra in Iran è una guerra sporca, ibrida, asimmetrica. Forse è una guerra «in ritardo», che poteva scoppiare nel 1979, quando la Persia, grazie all’imbecillità dei comunisti e alla cecità vigliacca dei Paesi occidentali, è diventata l’asse del male.

Continua a leggereRiduci
iran nucleare
True

Bluff e minacce: forse salta il tavolo Usa-Iran

Bluff e minacce: forse salta il tavolo Usa-Iran
Donald Trump (Ansa)
  • Trump alza la voce con l’Iran: «È un accordo equo, firmino o abbatterò ogni ponte del Paese. Basta fare il bravo ragazzo». Secondo round a Islamabad in bilico: gli ayatollah fanno sapere che non parteciperanno se il blocco di Hormuz prosegue.
  • Israele: «Useremo la piena forza». Tregua in Libano appesa a un filo. Hezbollah nega responsabilità nell’uccisione del soldato francese e chiede un’inchiesta.

Lo speciale contiene due articoli.

Continua a leggereRiduci
guerra iran usa

K.I.S.S. | Il fenomeno Top Gun

K.I.S.S. | Il fenomeno Top Gun

Fu la pubblicità di un’automobile a far scegliere il regista, I cattivi erano i cubani e la moto una Honda. Ecco la vera storia dell’iconico film d’aviazione che compie 40 anni.

sergio barlocchetti kiss podcast
True

Il centrodestra litiga. Questi tre già godono

Il centrodestra litiga. Questi tre già godono
Mario Monti, Giuseppe Conte e Romano Prodi (Ansa)
Dopo la sconfitta al referendum e gli screzi nella coalizione, gli ex premier Monti, Prodi e Conte smaniano sui giornali per tornare in pista col campo largo: in ballo le elezioni e il Quirinale. La maggioranza è avvisata.

Credo che la lettura dei giornali di ieri sia sufficiente a far comprendere quale rischio corrano gli italiani nel caso in cui a Palazzo Chigi tornasse il centrosinistra. Sfogliando i quotidiani di domenica, infatti, mi sono imbattuto in rapida successione in un articolo di Mario Monti sul Corriere della Sera, in un’intervista a Giuseppe Conte sulla medesima testata e in un’intervista a Romano Prodi sulla Stampa.

Continua a leggereRiduci
governo
True

Il 25 aprile è un’occasione per la destra

Il 25 aprile è un’occasione per la destra
Giorgia Meloni (Ansa)
La Liberazione è stata monopolizzata dagli ex comunisti, ma a cacciare i nazisti furono gli Usa. Per sanare le tensioni con Trump, Meloni & C. se ne intestino il (vero) ricordo.

Tra pochi giorni sarà la festa del 25 aprile, data che dal 1946 celebra la liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Tra tutte le festività è la più divisiva, perché da subito il Pci e poi le varie sinistre che si sono succedute nel tempo se ne sono appropriate piegando la storia a loro uso e consumo.

Continua a leggereRiduci
25 aprile
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy