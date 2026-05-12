True Patrizia Floder Reitter Positivo anche un americano, il totale arriva a sette. Schillaci: «Nessun pericolo» L'evacuazione della Mv Hondius al porto di Granadilla de Abona a Tenerife (Ansa)

Dieci le infezioni da Hantavirus finora accertate, tre i decessi. Il ministero alle compagnie aeree: «Segnalino i casi sospetti a bordo». Virostar scatenate. I veri esperti invece frenano.Dopo lo sbarco, sempre al largo di Granadilla de Abona e su gommoni della Guardia civil, di 28 degli ultimi passeggeri che rimanevano sulla Mv Hondius e la loro partenza su un volo per l’Olanda, solo i membri dell’equipaggio ripartiranno con destinazione Paesi Bassi in quella che ormai è diventata la nave dei ratti.I toni con i quali viene descritta la vicenda del contagio da Hantavirus tra chi viaggiava sulla nave da crociera della compagnia olandese Oceanwide Expeditions, partita il 1° aprile da Ushuaia, Argentina, con 151 persone a bordo, ricordano sempre più la narrazione da esordio pestilenze. O da inizio pandemia Covid.Basti solo pensare che il ministero della Salute spagnolo, per cercare di tranquillizzare il governo delle Canarie del tutto contrario allo sbarco dei «possibili untori», ha dovuto mandare a Tenerife una relazione stilata dal Centro per le allerte e il controllo delle emergenze sanitarie in cui si definiva «possibilità remota» che eventuali roditori infetti da Hantavirus presenti sulla nave, qualora fossero presenti, potessero saltare a terra, nuotare per 300 metri fino al molo, arrampicarsi e colonizzare l’isola. Ma «los canarios» non si sono affatto calmati: ieri erano furiosi perché per le pessime condizioni del meteo la nave ha attraccato al porto, e stanno minacciando azioni legali contro Madrid per la decisione di aver fatto sbarcare i passeggeri senza effettuare prima i test antigenici. Mentre ieri venivano ultimate le operazioni in terra spagnola, l’ultimo comunicato dell’Oms elevava a sette i casi confermati di contagio. Un passeggero statunitense e uno francese sono risultati positivi al virus, un altro passeggero americano presenterebbe «sintomi lievi». Negli Stati Uniti, dei 18 individui rimpatriati, due sono stati trasportati in aereo ad Atlanta per «ulteriori valutazioni e cure» e 16 si trovano ora presso l’University of Nebraska Medical Center. «Nei prossimi giorni, i passeggeri saranno sottoposti a una prima valutazione sanitaria e riceveranno indicazioni da esperti sui passi successivi», ha spiegato John Knox, del Dipartimento della Salute e dei Servizi umani.È invece in terapia intensiva la donna, tra i cinque cittadini francesi evacuati dalla nave, che aveva iniziato a sentirsi male domenica sera durante il volo da Tenerife a Parigi e che era risultata positiva al test. Lo ha comunicato lunedì il ministro della Salute francese, Stéphanie Rist, precisando inoltre che 22 cittadini transalpini sono stati identificati come contatti stretti e saranno posti in isolamento. Trentadue persone avevano infatti lasciato la nave da crociera quando questa ha fatto scalo sull’isola di Sant’Elena il 24 aprile.I 14 spagnoli evacuati e trasferiti a Madrid hanno iniziato la quarantena presso l’ospedale Gómez Ulla, dove resteranno fino al 17 giugno, mentre le autorità olandesi hanno optato per un modello diverso: isolamento domiciliare con la responsabilità individuale di comunicare eventuali cambiamenti e la possibilità di effettuare brevi uscite, purché si indossi una mascherina e si mantenga il distanziamento fisico. I quattro contatti precauzionalmente isolati in Italia, invece, continuano a non presentare alcun sintomo. «Oggi da noi non c'è alcun pericolo», ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ieri sera al Tg1. Nella circolare del ministero, inoltre, si invitano le compagnie aeree a segnalare eventi sanitari sospetti che possono presentarsi a bordo. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha riferito che l’analisi genetica dell’Hantavirus prelevato dalla nave da crociera olandese indica che si tratta della variante Andes già nota, non di una nuova, e pertanto non vi sono prove che sia più pericolosa. Però, con una nota della direttrice Pamela Rendi-Wagner, si è premurato di informare che «a causa delle incertezze persistenti e del lungo periodo di incubazione», è «possibile» che nelle prossime settimane si verifichino «ulteriori casi» di Hantavirus tra ex passeggeri e membri dell’equipaggio. Già ci stanno pensando i virologi nostrani a rispolverare spauracchi pandemici. Come il virologo Roberto Burioni, che su Repubblica avverte: «Tutti questi individui devono essere isolati e controllati, perché il virus delle Ande può avere un’incubazione che arriva fino a quasi 50 giorni […]. Dobbiamo anche stabilire regole di comportamento rigorosissime». Eppure, l’ex commissario della Fda, Scott Gottlieb, ha dichiarato che «ci stiamo avvicinando alla fine del periodo di trasmissione» per i passeggeri che erano a bordo, e che, data la differenza di trasmissione con il Covid, l’Hantavirus «non si diffonderà come un virus pandemico».Ma le virostar come Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive del San Martino di Genova, non perdono l’occasione di commentare. «Su quella nave sono stati commessi degli errori clamorosi: colpa dei negazionisti del Covid». Per poi aggiungere: «Se quelle persone non scendevano dalla nave il problema era risolto».Per fortuna c’è chi mantiene una posizione scientifica. «Si sta diffondendo un allarme ingiustificato per l’Hantavirus. In Italia esiste da sempre una patologia batterica, talvolta grave, anche se curabile con una precoce antibioticoterapia, che riconosce gli stessi serbatoi dell’Hantaviris e simili modalità di trasmissione. Si chiama Leptospirosi. Era, ora di meno, particolarmente diffusa in Pianura Padana, soprattutto nelle risaie. Conosciuta da decenni, nessuno si è mai sognato di diffondere allarmismo per la stessa», commenta sui social il professor Pietro Luigi Garavelli, che è stato per un quarto di secolo primario di malattie infettive all’ospedale di Novara.«Lo schema è sempre quello, notizia che genera paura. Il rischio di replica con il Covid è soprattutto sul piano comunicativo, non su quello epidemiologico», osserva Roy De Vita, primario della Chirurgia plastica e ricostruttiva dell’Istituto nazionale dei tumori Regina Elena. Il medico e biochimico americano Robert W. Malone ha ironizzato su tanto allarmismo «Previsione: quest’anno tutti vorranno un test per l’Hantavirus quando contrarranno l’influenza o il comune raffreddore. Nei casi sub-clinici, la malattia appare come una breve sindrome simile all’influenza con febbre, stanchezza, dolori muscolari e mal di testa che si risolve da sola», ha postato su X. «Ma se un gran numero di persone verrà testato, quando i funzionari potranno dimostrare che più persone di quanto pensassero potrebbero aver avuto l’Hantavirus, a un certo punto potranno spingere per accelerare l’approvazione di un vaccino!» «È in circolazione da molto tempo. La gente lo conosce molto bene. È molto difficile da diffondere. È molto più difficile da contrarre rispetto al Covid. Ci conviviamo da anni, molti anni. Siamo molto attenti», ha fatto sapere il presidente statunitense Donald Trump.