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Sergio Giraldo
2026-05-12

La vera partita di Trump in Cina: un «armistizio finanziario» con Xi

La vera partita di Trump in Cina: un «armistizio finanziario» con Xi
Donald Trump e Xi Jinping (Ansa)
Il leader Usa che atterra domani a Pechino è indebolito dalla crisi del Golfo. Ma anche la controparte è fragile, visto il rallentamento dell’economia. In agenda, la vendita di titoli di Stato americani da parte del Dragone.
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Positivo anche un americano, il totale arriva a sette. Schillaci: «Nessun pericolo»

Positivo anche un americano, il totale arriva a sette. Schillaci: «Nessun pericolo»
L'evacuazione della Mv Hondius al porto di Granadilla de Abona a Tenerife (Ansa)
Dieci le infezioni da Hantavirus finora accertate, tre i decessi. Il ministero alle compagnie aeree: «Segnalino i casi sospetti a bordo». Virostar scatenate. I veri esperti invece frenano.

Dopo lo sbarco, sempre al largo di Granadilla de Abona e su gommoni della Guardia civil, di 28 degli ultimi passeggeri che rimanevano sulla Mv Hondius e la loro partenza su un volo per l’Olanda, solo i membri dell’equipaggio ripartiranno con destinazione Paesi Bassi in quella che ormai è diventata la nave dei ratti.

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Garlasco, «Corriere» e «Rep» ora insultano i lettori

Garlasco, «Corriere» e «Rep» ora insultano i lettori
Andrea Sempio (Ansa)
  • Con due articoli speculari, Polito e la De Gregorio puntano il dito contro gli appassionati di cronaca nera: «Sono populisti». Peccato che i due quotidiani siano pieni di aggiornamenti sul caso Poggi. E che i primi a ridurre l’informazione a tifo siano loro.
  • I verbali del 5 maggio 2026 restituiscono ricordi diversi sulla vittima e sul suo rapporto con Alberto Stasi. Per la cugina Paola, il legame non era così forte e Alberto trovò subito un’altra ragazza, Stefania nega.

Lo speciale contiene due articoli.

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«Non ho mai rifiutato i negoziati con la Ue». Putin tende la mano ma Berlino lo attacca

«Non ho mai rifiutato i negoziati con la Ue». Putin tende la mano ma Berlino lo attacca
Vladimir Putin (Ansa)
Il ministro degli Esteri tedesco, Wadephul: «È un inganno». Witkoff presto a Mosca per allungare la tregua con Kiev.

Ora che Putin vuole parlare con l’Europa, l’Europa non si fida. Il primo governo a temere «un nuovo inganno», come dice il ministro della Difesa Boris Pistorius, è quello tedesco, anche se il cancelliere Friedrich Merz ha fatto sapere che «l’Europa è pronta» a trattare.

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Trump spiazza tutti: «Tregua quasi morta, ma intesa possibile». E attacca pure i curdi

Trump spiazza tutti: «Tregua quasi morta, ma intesa possibile». E attacca pure i curdi
Donald Trump (Ansa)
  • Dopo il no iraniano alle sue proposte per metter fine al conflitto, l’inquilino della Casa Bianca s’infuria: «Leadership indegna».
  • I nostri dragamine devono partire prima che sia firmato un accordo. Per arrivare a Hormuz servono settimane. Francesi e inglesi si sono già portati avanti.

Lo speciale contiene due articoli.

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