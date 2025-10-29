Davide Perego
2025-10-29

Hamas mette in pericolo la tregua. Bibi ordina attacchi aerei su Gaza

Hamas mette in pericolo la tregua. Bibi ordina attacchi aerei su Gaza
Benjamin Netanyahu (Ansa)
I terroristi gabbano Israele consegnando non i resti del corpo di uno degli ostaggi ancora in mano loro ma quelli di una vittima già seppellita. Bibi Netanyahu: «Cessate il fuoco violato». E dà il via ai blitz. JD Vance: «Solo scaramucce».
Subscribe
hamas

Mosca adesso sente le sanzioni degli Usa. E giura: «Firmiamo, no guerra alla Nato»

Mosca adesso sente le sanzioni degli Usa. E giura: «Firmiamo, no guerra alla Nato»
Ansa
  • Lukoil cede le attività all’estero. Nessuna ritorsione su Rosneft in Germania. Ursula von der Leyen insiste sugli asset ma parla di «prestito».
  • Il ministro Guido Crosetto a Bruno Vespa: «Mezzo milione di morti ucraini. Non riprenderanno le terre perse».

Lo speciale contiene due articoli.

Subscribe
ucraina

«Illegittime le grazie di Biden con l’autopen»

«Illegittime le grazie di Biden con l’autopen»
Joe Biden (Ansa)
La commissione di Sorveglianza: «L’ex presidente era in declino mentale, la firma robotica usata in modo improprio dal suo staff». Intanto Trump, in tour in Asia, elogia il premier giapponese: «Toyota aprirà stabilimenti negli Usa». Ma il feeling disturba Pechino.
Subscribe
biden autopen

La competenza diventa dogma solo se la nomina non arriva da sinistra

La competenza diventa dogma solo se la nomina non arriva da sinistra
Beatrice Venezi (Ansa)
Venezi inadeguata? Eppure il merito è ignorato quando si tratta di dicasteri, film, cultura, Ong...
Subscribe
beatrice venezi

Nuovi indizi della Procura su Sempio: atti riservati e «contanti per le carte»

Nuovi indizi della Procura su Sempio: atti riservati e «contanti per le carte»
Andrea Sempio e Luciano Garofano (Ansa)
Dal Riesame emergono le contraddizioni sui rapporti (negati) tra l’indagato per l’omicidio di Chiara e uno degli investigatori. Nel verbale del 2 ottobre il superconsulente della famiglia di Andrea «scarica» i legali.
Subscribe
garlasco
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy