Stefano Graziosi
2025-10-08

Hamas accetta il disarmo ma non Blair. Oggi c’è Witkoff. Altra Flotilla in mare

Ansa
I terroristi avrebbero detto sì alla capitolazione ma non vogliono un ruolo diretto dell’ex premier laburista. Gli Huthi lanciano droni esplosivi contro Israele. Seconda «regata» di attivisti verso la zona di guerra.
hamas israele

Lecornu tenta trattative disperate. Per 2 francesi su 3 Macron deve lasciare

Sébastien Lecornu (Ansa)
Ultimi negoziati per il primo ministro che si era dimesso lunedì. Mentre il capo dell’Eliseo è criticato pure da due suoi ex premier.
sébastien lecornu macron

Per i supermissili l’Ue rischia i soldi e la vita

Trump: «Ho quasi deciso sui Tomahawk». Per darli a Kiev, però, dovrebbero prima comprarli gli europei della Nato. Mosca avvisa: «Grave escalation». Finirebbero sotto tiro basi aeree e fabbriche di droni. Erdogan chiama Putin: «Serve uno slancio nei negoziati».
supermissili ucraina usa

Tensioni a Livorno, Salvini: «Certa sinistra alimenta odio e rabbia»

True
Tensioni a Livorno, Salvini: «Certa sinistra alimenta odio e rabbia»play icon
Matteo Salvini (Ansa)

Così il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, a margine della cena elettorale a Pisa al Tower Plaza, sui disordini di Livorno.

salvini livorno

Musk dichiara guerra a Netflix in nome della libertà

Musk dichiara guerra a Netflix in nome della libertà
Elon Musk (Ansa)
La decisione del magnate dopo aver visto sulla piattaforma un cartone animato per bambini che propagandava il gender.
elon musk netflix
