Fabio Dragoni
2025-10-27

Alberto Gusmeroli: «Sulla pace fiscale si può fare di più»

Alberto Gusmeroli: «Sulla pace fiscale si può fare di più»
Alberto Gusmeroli (Imagoeconomica)
Il deputato leghista: «Funzionerà perché abbiamo corretto gli errori passati, ora le rate sono tutte uguali e i tempi lunghi. Il Parlamento può valutare miglioramenti, ampliando la platea dei beneficiari».
Subscribe
gusmeroli fisco

Il Belgio uccide una ventiseienne non malata

Il Belgio uccide una ventiseienne non malata
Siska De Ruysscher
La giovane fu vittima di abusi durante la scuola primaria e dai 14 anni in poi ha provato a suicidarsi diverse volte. Ora Bruxelles ha accolto la sua richiesta di eutanasia. Ma lei stessa denuncia le carenze del servizio sanitario: «Io lasciata sola con matti e tossici».
Subscribe
eutanasia belgio

Massimo Fini: «Ho cercato in tutti i modi di non arrivare a 80 anni»

Massimo Fini: «Ho cercato in tutti i modi di non arrivare a 80 anni»
Massimo Fini (Ansa)
Il giornalista: «Bevo ancora vodka, fumo e la notte frequento bettole. Milano è diventata una città di merda. Stimo la Meloni ma non voto. Il titolo del mio coccodrillo? Fu ingenuo».
Subscribe
massimo fini

«Il delitto di via Poma», 35 anni dopo: il mistero Cesaroni su Sky Crime

True
«Il delitto di via Poma», 35 anni dopo: il mistero Cesaroni su Sky Crime
«Il delitto di via Poma» (Sky Crime)
A 35 anni dall’omicidio di Simonetta Cesaroni, la docuserie Il delitto di via Poma su Sky Crime ripercorre il caso con testimonianze e nuovi spunti d’indagine, cercando di far luce su uno dei misteri più oscuri della cronaca italiana.
Subscribe
il delitto di via poma sky crime

È sempre più alta la tensione tra Washington e Caracas

True
È sempre più alta la tensione tra Washington e Caracas
La Uss Gravely (DDG-107), una nave da guerra lanciamissili della Marina degli Stati Uniti, arrivata al porto di Port of Spain in Trinidad e Tobago (Getty Images)

Continua a salire la tensione tra Stati Uniti e Venezuela. Domenica, il cacciatorpediniere statunitense Uss Gravely ha attraccato nella capitale di Trinidad and Tobago. Ufficialmente la nave è stata inviata in loco per delle esercitazioni.

Subscribe
usa venezuela
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy