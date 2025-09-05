Laura Della Pasqua
2025-09-05

Roma, Gualtieri fa la guerra all’auto: limiti di 30 all’ora e fasce «ecologiche»

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri (Ansa)
Il sindaco dem sogna una città a passo d’uomo pure fuori dal centro storico. Ingresso vietato ai veicoli più inquinanti.
In scena agli Uffizi una grande mostra sul Settecento

In scena agli Uffizi una grande mostra sul Settecentoplay icon
Jean Etienne Lìotard. Ritratto di Maria Adelaide di Francia vestita alla turca,1753

Con circa 150 opere allestite nelle sale al piano terra della Galleria, agli Uffizi di Firenze è in mostra (sino al 28 novembre 2025) tutto il fascino del Settecento. Oltre a straordinari dipinti di Goya, Canaletto, Tiepolo e Vigée le Brun, esposte anche preziose ceramiche, mobili, sculture e stampe, molte delle quali mai viste prima o nascoste al pubblico da più di un decennio. E grande novità: un restauro live

Visti i precedenti, fatemi ministro

Il ministro della Salute Orazio Schillaci (Imagoeconomica)
Mascherine, lockdown, vaccini: avevo ragione, ma mi hanno radiata. E considerato che Schillaci resta il titolare della Salute, a guidare il dicastero potrei andarci anche io.
«La regina dell'autostima»: tra Robin Hood e la Casa di Carta

True
(Amazon MGM Studios)

Il 6 settembre su Amazon Prime la nuova serie coreana, dove per la geniale protagonista il furto diventa funzionale alla morale e al sogno di un mondo più giusto.

Scudo penale per i sanitari. Esame di maturità e avvocati: ok dall’esecutivo alle riforme

Orazio Schillaci e Giuseppe Valditate (Ansa)
I medici saranno perseguibili solo in caso di colpa grave. Via libera dal cdm pure alla bocciatura di chi non sosterrà l’orale. Previsti nuovi ingressi di stranieri regolari.
