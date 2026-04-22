True Flaminia Camilletti Meloni: pacchetto contro il caro-vita Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti (Ansa)

Salvini: «La Commissione non ci fa aiutare le imprese». Giorgetti: «Serve più flessibilità». Il leader Fdi convoca in serata i ministri: il 1° maggio provvedimenti per rinforzare i salari.Con la pubblicazione dei dati Eurostat scopriremo se l’Italia avrà modo di uscire o meno dalla procedura d’infrazione imposta da Bruxelles che ci impedisce di effettuare manovre di bilancio espansive di cui l’Italia avrebbe terribilmente bisogno. Un cortocircuito del valore di soli 23 milioni di euro. Infatti per poter uscire dalla procedura europea per deficit eccessivo, il disavanzo di bilancio dell’Italia deve risultare «inferiore al 3% del Pil».Lo dice chiaramente un portavoce della Commissione europea, chiarendo che «lo prevedono le normative europee». I dati di finanza pubblica saranno resi noti domani «con una cifra decimale», applicando le normali regole matematiche di arrotondamento: «Si arrotonda per difetto se la seconda cifra è pari o inferiore a 4, e per eccesso se è pari o superiore a 5». In termini concreti, questo significa che un valore ipotetico del deficit tra il 2,95% e il 2,99% verrebbe comunque pubblicato come 3,0%, senza ulteriori dettagli.Anche per questo il governo chiede la sospensione del Patto di stabilità con forza. «Assurde regole europee ci impediscono di aiutare le imprese come vorremmo, non possiamo bloccare l’Italia per la lentezza e l’ottusità ideologica della Commissione europea. La seconda potenza industriale d’Europa, tra poche settimane sarà totalmente bloccata»: lo ha ribadito il vicepremier, Matteo Salvini, in occasione della riunione straordinaria dei ministri dei Trasporti dell’Unione europea durante la quale il leader della Lega ha illustrato le misure adottate dal governo per mitigare gli effetti del caro-carburante e sostenere il settore dei trasporti e della logistica.È stata anche l’occasione per evidenziare i limiti di molte delle politiche europee in materia e ribadire la necessità di rivedere rapidamente alcuni provvedimenti normativi adottati con il Green deal: a partire dall’Ets per i settori marittimo e aereo. «L’Unione deve intervenire con scelte drastiche se la guerra in Medio Oriente continua, agendo come è stato fatto con dopo la crisi del Covid con la riduzione del costo del denaro da parte della Banca centrale europea e l’acquisto di debito comune come successo per la creazione del Recovery plan», ha commentato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando a margine del Consiglio Ue Affari esteri in Lussemburgo.Sulla pubblicazione dei dati di Eurostat sul debito e sulla richiesta della Lega di sospendere l’applicazione delle regole di finanza pubblica del Patto di stabilità, Tajani ha detto che quest’ultima «è una delle ipotesi delle sulle quali discutere. Sono tante le cose che si possono fare», ha aggiunto più generico. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, già a marzo aveva messo sul tavolo dell’Eurogruppo la richiesta di flessibilità sui conti per le circostanze eccezionali della guerra in Medio Oriente, nuova incognita che pesa sull’economia globale. La richiesta al momento è stata respinta da Bruxelles che non considera il contesto sufficientemente eccezionale. L’Italia arriva all’appuntamento di domani certa di aver fatto i compiti a casa, impegno riconosciuto anche dalle agenzie di rating e dai mercati facendo scendere lo spread.Intanto, secondo fonti di Palazzo Chigi, c’è stata ieri una riunione per definire decreto Lavoro, da approvare in vista del Primo maggio. L’incontro è stato convocato dal premier Giorgia Meloni, di rientro dal Salone del mobile di Milano, e ha visto la partecipazione di Salvini, Tajani, Giorgetti, del ministro Marina Calderone e dei sottosegretari Luigi Sbarra, Giovanbattista Fazzolari e Alfredo Mantovano. L’obiettivo è l’adozione di un pacchetto organico di misure a sostegno delle categorie più esposte al caro vita, con interventi volti a garantire una retribuzione equa. Particolare attenzione sarà riservata a giovani e donne, per consolidare i segnali positivi già registrati e valorizzarne il potenziale. Si lavora, inoltre, a un più incisivo contrasto ai fenomeni di sfruttamento e caporalato.