True Maddalena Loy Gli Usa fanno il funerale alla globalizzazione Howard Lutnick (Ansa)

Al Forum di Davos, Howard Lutnick, il segretario al Commercio degli States, attacca il modello economico tanto caro a Bruxelles: «Assurdo che l’Europa accetti l’obiettivo zero emissioni entro il 2030 se non produce batterie. Così si rende dipendente dalla Cina».Che Donald Trump avrebbe rovesciato le carte in tavola, e con ogni probabilità anche lo stesso tavolo, si era capito fin dal giorno del suo insediamento, un anno fa, quando il presidente appena eletto scandiva nel discorso inaugurale la cifra del suo mandato: far tornare grande l’America. Ora che questo sta avvenendo sotto gli occhi indignati e confusi degli alleati europei, l’America di Trump ha usato proprio Davos, la grigia località sciiistica svizzera che ospita ogni anno il World economic forum (Wef), come proscenio per celebrare il ritorno dell’America sul podio delle superpotenze, celebrando ufficialmente il funerale della globalizzazione tanto cara ai burocrati del Wef. È stato il segretario al Commercio americano Howard Lutnick a dare la sveglia a sherpa e leader spaesati, pronunciando nella cittadina elvetica un muscoloso discorso paragonabile a quello di J.D. Vance a Monaco. Lutnick, che ha stravolto - come è ormai prassi, vivaddio - i polverosi precetti della comunicazione ufficiale made in Ue, è andato dritto al punto: la globalizzazione ha fallito. Ha deluso gli Stati Uniti d’America e tutto l’Occidente. «È una politica fallimentare» e, ha detto guardando negli occhi gli interlocutori, «è ciò che il World economic forum ha rappresentato finora, pensando che delocalizzare e cercare la manodopera più economica al mondo, avrebbe fatto del mondo un posto migliore». Il problema però, ha spiegato il segretario al Commercio Usa, è che ha lasciato indietro l’America. «E quello che siamo venuti a dirvi è che America First è un modello diverso, che incoraggiamo anche gli altri Paesi a prendere in considerazione». Quello di Lutnick, per chi non ha i paraocchi dell’ideologia, è stato un discorso pratico e di buon senso: «I vostri lavoratori vengono prima di tutto. La sovranità sono i vostri confini. Non dovreste delocalizzare i vostri farmaci, i vostri semiconduttori, né l’intera base industriale. Non dovreste dipendere da nessun’altra nazione per ciò che è fondamentale per la vostra sovranità». In chiosa, l’affondo finale: «Se proprio dovete dipendere da qualcuno, è meglio che siano i vostri migliori alleati». Ergo, gli Stati Uniti.Cosa divide l’Europa dall’America? Lutnick ha fatto un esempio molto pratico: «Il nostro è un modo di pensare diverso. Secondo il Wef, voi dovreste avere l’energia solare e l’eolico. Ma perché? Perché l’Europa accetta l’obiettivo “net zero” entro il 2030 (zero emissioni nette di gas serra allo scopo di contenere il riscaldamento climatico globale, che è alla base del Green Deal di Ursula von der Leyen, ndr.) se non produce batterie? L’Europa non produce batterie!», ha rimarcato con enfasi il segretario al Commercio Usa. «Quindi, se manterrà questo impegno per il 2030, vuol dire che ha deciso di sottomettersi alla Cina, che produce le batterie».Ma è quando ha insistito sui lavoratori che è emersa con nettezza la frattura ancora insanabile tra l’Ue affiliata al Wef e inginocchiata a fondi e finanza globale da un lato e America dall’altro: «Vorrei che rifletteste sul fatto che è compito prioritario del nostro governo prendersi cura dei nostri lavoratori e assicurarsi che le loro vite siano migliori. E suggerisco che anche gli altri Paesi considerino questa politica per prendersi cura dei propri e creare ottime relazioni tra di noi, perché, quando l’America splende, splende il mondo intero». Lutnick ha citato la vicenda dei dazi: «Ci avevate accusato di distruggere il mondo applicando i dazi. E invece i mercati azionari mondiali sono in rialzo. Quali? Regno Unito, Europa, Giappone, Corea, tutti». Certo, potrebbero esserci rapporti ancora migliori, «le nostre grandi aziende tecnologiche potrebbero investire in Europa, se non avessero la tassa sui servizi digitali, il Digital Services Act (Dsa), il Digital Markets Act. L’Europa sta penalizzato le nostre aziende con multe», ha puntato il dito, «invece di dire “venite a costruire e a investire qui”, le hanno tassate a morte con multe e regolamenti che le hanno danneggiate: è illogico». Ecco perché, secondo Lutnick, il presidente Usa agli europei risulta indigesto: «Molti problemi, ad esempio quello delle materie prime e dei minerali essenziali, esistevano già un anno fa, ma tutti dormivano. Donald Trump ha strappato il cerotto e sta insegnando al mondo cosa c’è che non va». Per essere ancora più incisivo, in un op-ed a sua firma pubblicato dal Financial Times, il segretario al Commercio Usa ha chiarito che «con il presidente Trump, il capitalismo ha un nuovo sceriffo in città». «Per decenni, ai Paesi è stato detto che esisteva un solo modello accettabile. Sono stati costretti a dipendere dalle catene di approvvigionamento globali e a fidarsi scioccamente del sostegno delle istituzioni sovranazionali. Quel modello ha relegato l’America all’ultimo posto, lasciando innumerevoli altri Paesi più deboli. L’amministrazione Trump sta affrontando senza mezzi termini questo fallimento. Crediamo che le nazioni abbiano sia il diritto che la responsabilità di mettere i propri cittadini al centro del processo decisionale economico». A proposito del Financial Times, ieri il quotidiano della City ha rivelato che Lutnick sarebbe stato contestato duramente durante una cena del World economic forum a Davos. Il presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde sarebbe uscita dalla sala durante il suo discorso e l’ex vicepresidente degli Stati Uniti Al Gore lo avrebbe addirittura «fischiato». Gli ultimi colpi di coda delle camarille ormai fanées dell’Ancien régime.