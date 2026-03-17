{{ subpage.title }}

Francesco Borgonovo
2026-03-17

Tivù Verità | Giustizia, Valditara: «Basta indottrinamento nelle scuole e strapotere delle correnti»

Tivù Verità | Giustizia, Valditara: «Basta indottrinamento nelle scuole e strapotere delle correnti»play icon

Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara interviene sul referendum sulla giustizia, denunciando un clima di totalitarismo strisciante e attacchi personali rivolti a chi sostiene le ragioni del Sì.

francesco borgonovo tivù verità
True

Da Monti a Iacchetti: il circo che vota No e non sa dire perché

Da Monti a Iacchetti: il circo che vota No e non sa dire perché
Enzo Iacchetti e Mario Monti (Ansa)

Massimo D’Alema mi aveva già convinto che fosse giusto votare Sì al referendum. Se lui è contrario, mi ero detto dopo aver letto le sue motivazioni a favore del No, c’è un motivo in più per approvare la riforma della giustizia messa a punto dal ministro Nordio. In questi giorni ho però trovato altre tesi a sostegno del Sì nelle parole di chi ha deciso di votare No. Per esempio, dopo aver letto l’intervista di Mario Monti al Corriere della Sera ho capito quanto siano pretestuose le ragioni di chi si oppone alla separazione delle carriere.

Continua a leggereRiduci
no referendum

La Russa: «Vedrò i genitori della famiglia del bosco il 25 marzo»

True
La Russa: «Vedrò i genitori della famiglia del bosco il 25 marzo»play icon

«La notizia la confermo ora: vedrò i genitori degli sfortunati bambini della vicenda del bosco mercoledì prossimo, con buona pace delle polemiche inutili». Lo ha detto Ignazio La Russa, presidente del Senato, in un video diffuso dopo le polemiche sull’incontro con la famiglia.

Ha poi aggiunto: «Mi sono divertito molto a leggere una polemica su una non notizia. Diversi esponenti della sinistra hanno ritenuto di polemizzare sulla base di una notizia del quotidiano Il Centro che dava con una certa rilevanza l’informazione che avrei incontrato un mercoledì, senza precisare la data».

La Russa ha quindi chiarito: «È esattamente vero che ho espresso alla famiglia la mia solidarietà ed è vero che su questo tema sono stato sempre molto moderato. È esattamente vero che li vedrò, ma non questo mercoledì, perché non c’è aula e non sarò a Roma. L’incontro è previsto per il 25 marzo, cioè dopo il referendum».

famiglia bosco
True

Figlio in affido sottratto per errore. Coniugi diffamati, la giudice impunita

Figlio in affido sottratto per errore. Coniugi diffamati, la giudice impunita
Nel riquadro, Mirco Simionato e Michela Maschietto (IStock)
L’ex presidente del Tribunale dei minori di Venezia, Maria Teresa Rossi, aveva riferito di un procedimento per maltrattamenti (inesistente) verso i genitori, che l’avevano denunciata. Caso archiviato, Csm immobile.
Continua a leggereRiduci
affidi errori giudiziari
True

«Sta arrivando la stangata pure sull’acqua minerale. Aumenti tra il 18 e il 20%»

Il vicepresidente della Federazione delle industrie del settore Ettore Fortuna: «Entro un mese sbalzi di 4 centesimi a bottiglia. I fornitori dicono: “Così o non consegniamo”».
Continua a leggereRiduci
prezzi acqua minerale
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy