2026-03-20
Gianluigi Paragone: «Vi racconto il mio Umberto Bossi»
Il capo della Lega è morto a 84 anni. Ha cambiato la politica e oggi viene raccontato un po' diversamente da come era in realtà. Ricordi di chi lo ha conosciuto bene.
Il capo della Lega è morto a 84 anni. Ha cambiato la politica e oggi viene raccontato un po' diversamente da come era in realtà. Ricordi di chi lo ha conosciuto bene.
Nel corso degli ultimi mesi i finanzieri di Udine hanno intensificato l’attività di monitoraggio dei trasporti di prodotti petroliferi. Accertata evasione di accise per 1.130.104 euro e di Iva per 509.882 euro.
Nel corso degli ultimi mesi il Comando Provinciale di Udine ha intensificato l’attività di monitoraggio dei trasporti di prodotti petroliferi, provenienti da Paesi UE ed extra-UE, che presentavano un indice dirischio più elevato, in relazione alla possibile introduzione nel territorio dello Stato di idrocarburi inevasione delle accise e dell’Iva.
Gli automezzi attenzionati, e successivamente sottoposti a controllo, sono risultati accompagnati da documenti che, genericamente, attestavano il trasporto di olio lubrificante proveniente dall’est Europa e destinato a clienti, con luogo di consegna in località sparse su tutto il territorio nazionale.
I successivi accertamenti sui prodotti petroliferi, mediante l’utilizzo anche di spettrofotometro ad infrarossi, in dotazione ai Reparti, hanno permesso di constatare come i prodotti trasportati avessero caratteristiche tali da renderli assimilabili a benzina o gasolio, entrambi idonei all’autotrazione e, quindi, da considerare introdotti sul territorio nazionale, in evasione delle accise e dell’Iva.
All’esito dei dispositivi attuati, sotto l’egida dell’Autorità Giudiziaria competente, i finanzieri dei Reparti della provincia friulana - Gruppo Udine, Compagnie di Tolmezzo e Tarvisio - hanno proceduto a: sequestrare 427.953 litri di idrocarburi introdotti di contrabbando sul territorio nazionale, con i relativi mezzi di trasporto; accertare il consumo in frode di 1.216.500 litri di prodotti petroliferi; accertare un’evasione di accise per €. 1.130.104 e di I.V.A. per €. 509.882; deferire all’A.G. competente sia i soggetti intenti a trasportare il prodotto sia i destinatari del designer fuel di contrabbando
Le attività d’indagine proseguono al fine di ricostruire l’intera filiera illecita.
I risultati conseguiti dimostrano l’impegno del Corpo della Guardia di finanza nel contrasto alle frodi nel settore delle accise, che arrecano gravi danni alle entrate dello Stato e comportano effetti distorsivi alle regole della libera concorrenza a tutela dei cittadini, considerando, altresì, che i prodotti energetici chimicamente alterati possono determinare rischi sia per l’ambiente che per la sicurezza della circolazione stradale.
Mancano pochissimi giorni al voto. E una cosa va detta subito: non è un referendum sul governo. Il Pd e il fronte del No hanno tentato di trasformarlo in un giudizio sull’esecutivo, ma qualunque sia il risultato, Giorgia Meloni resterà alla guida del governo fino alla scadenza naturale della legislatura.
Isabella Bertolini, Consigliere laico del Consiglio superiore della magistratura
Il 22 e 23 marzo si vota per un’altra ragione: decidere se cambiare o meno il sistema della giustizia italiana. Chi ritiene che l’attuale sistema giudiziario funzioni bene così com’è voterà No. Chi invece pensa che sia arrivato il momento di correggerne le distorsioni voterà Sì.
Tradotto dal linguaggio giuridico, il quesito referendario pone domande molto concrete: vuoi un giusto processo così come previsto dalla Costituzione? Vuoi un giudice realmente terzo ed imparziale? Vuoi essere giudicato da un giudice la cui carriera non dipende anche dal magistrato dell’accusa? Difficile immaginare che una persona ragionevole possa rispondere negativamente a queste semplici domande. Per questo sarebbe stato utile evitare di intorpidire il dibattito con slogan e fake news. Questo non è un referendum contro la magistratura. È un referendum contro alcune storture del sistema attuale.
Una prova? Abbiamo raccolto in un volume, Magistrati per il Sì, le opinioni di alcuni autorevoli pubblici ministeri e giudici che sono favorevoli alla riforma. È la dimostrazione che non è vero che la stragrande maggioranza dei magistrati è contro la riforma. Di sicuro a opporsi sono l’Associazione nazionale magistrati e le correnti della magistratura che da anni condizionano carriere, nomine e funzionamento del sistema giustizia.
Il mio osservatorio all’interno del Csm mi ha permesso di capire una cosa con chiarezza: l’Anm non rappresenta l’opinione della maggioranza dei magistrati. Spesso assume posizioni molto radicali, lontane dalla sensibilità di tanti servitori dello Stato, che svolgono il proprio lavoro con equilibrio e senso delle istituzioni.
Esiste anche quella che potremmo definire una questione «ambientale» dentro la magistratura: molti magistrati favorevoli alla riforma preferiscono non esporsi pubblicamente. Il timore è comprensibile in un sistema in cui le correnti incidono su promozioni e incarichi.
Proprio per questo, il fatto che una parte significativa di magistrati abbia deciso di esporsi e di parlare apertamente dimostra quanto questa riforma sia considerata necessaria non solo dai cittadini, ma anche da molti addetti ai lavori: avvocati, professori universitari e appunto magistrati.
Si è creato anche un curioso paradosso politico. La separazione delle carriere ha fatto parte storicamente anche del patrimonio culturale riformista della sinistra, ma oggi viene combattuta proprio dalle opposizioni di sinistra. C’è da interrogarsi su come sia possibile abiurare posizioni sostenute per decenni. È evidente che il Pd a trazione radicale non è riuscito a scegliere tra il tornaconto politico e il bene del Paese.
Proprio per questo motivo votare Sì non significa schierarsi con Giorgia Meloni o con il centrodestra. Significa sostenere una riforma della giustizia attesa da tempo. Non a caso alcune personalità della sinistra riformista hanno espresso apertamente il loro sostegno alla riforma, invitando i cittadini a votarla. Mi limito ad indicare solo alcuni nomi: Augusto Barbera, intervistato ieri proprio sulla Verità, Marco Minniti, Paola Concia, Enrico Morando, Pina Picierno, Stefano Ceccanti, Claudia Mancina, Claudio Petruccioli.
Un punto molto discusso della riforma riguarda poi il sorteggio. L’obiettivo è semplice: rompere il meccanismo del correntismo e restituire un organo costituzionale come il Csm alla sua funzione originaria. Un Consiglio superiore libero da logiche di appartenenza potrà concentrarsi sui propri doveri, nell’interesse della giustizia e del Paese.
Il sorteggio darebbe la possibilità di partecipare a tutti i magistrati, non solo a chi appartiene alla corrente più forte. Sarebbe una prova di indipendenza interna della magistratura e renderebbe il sistema più trasparente. E non si tratta affatto di un’idea «marziana»: nel nostro ordinamento esistono già procedure simili, come il sorteggio dei giudici popolari nelle corti d’Assise.
Quanto ai timori che la riforma possa limitare autonomia e indipendenza dei magistrati, è bene essere chiari: queste garanzie restano intatte. Non cambia la natura di magistrato ordinario, né per il giudice, né per il pubblico ministero, entrambi rimangono soggetti soltanto alla legge.
La riforma non altera le prerogative previste negli articoli 104 e 107 della Costituzione e non introduce alcuna forma di subordinazione della magistratura ad altri poteri. Rimane invariata l’obbligatorietà dell’azione penale. L’unico vero potere che verrebbe ridimensionato è quello delle correnti.
Un altro tassello molto importante riguarda l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare. Non si tratta di una rivoluzione. Oggi chi giudica i magistrati è lo stesso organo che ne decide carriere, promozioni e incarichi: il Csm. Un cortocircuito evidente. Punire comportamenti scorretti significa colpire colleghi, correnti, equilibri interni. Ecco perché, troppo spesso, l’azione della sezione disciplinare si trasforma in un rito incapace di incidere realmente. Con l’Alta Corte si separerebbero le funzioni di autogoverno dal giudizio disciplinare, così da renderlo realmente terzo e imparziale.
Non so quale Italia troveremo il 24 marzo, dopo una campagna referendaria spesso dura e piena di polemiche. Ma una cosa è certa: molto dipenderà da ciascuno di noi, dalla nostra capacità di non cedere alla pigrizia, di convincere parenti, amici e conoscenti ad andare alle urne. Perché i referendum si vincono prima di tutto con la partecipazione. Se crediamo che sia arrivato il momento di cambiare davvero la giustizia italiana, allora il 22 e 23 marzo andiamo a votare e votiamo convintamente Sì.
L’Italia affossa la definizione biologica di genere. Non è bastata la petizione organizzata online per ottenere il risultato sperato da Pro Vita & Famiglia. Anche il nostro Paese ha votato sì all’Onu sull’ideologia gender e ora Antonio Brandi, presidente dell’associazione, chiede che il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che aveva la diretta responsabilità di indicare le linee guida alla delegazione italiana in Commissione, chiarisca il perché di quel voto.
Come spiega Brandi, infatti, «l’Italia ha vergognosamente votato sì alla proposta del Belgio di non intervenire, quindi de facto per boicottare e affossare, su un’altra proposta, quella degli Usa, dal titolo «Protezione di donne e ragazze attraverso una terminologia appropriata» che non chiedeva nulla di nuovo né di assurdo, ma anzi di ovvio, ovvero che la parola «genere» venisse interpretata nel senso scientifico, naturale e biologico del termine e nel senso che fu concordato a Pechino nel 1995, quando 189 Paesi, tra cui la stessa Italia, la sottoscrissero». Inoltre, il voto di ieri sullo Status delle Donne (CSW70) viene considerato un «tradimento» politico da parte di una maggioranza conservatrice che in campagna elettorale aveva parlato e promesso di difendere altri valori.
La decisione passata ieri nel Palazzo di vetro di New York ha fatto seguito al primo voto dello scorso 9 marzo quando l’Italia si è uniformata all’approvazione del documento finale che parla di aborto come «diritto», di donne trans equiparate alle vere donne e di finanziamenti a lobby Lgbt e transfemministe. Come sottolinea con rammarico Brandi, il documento che orienta le politiche di genere a livello globale per i prossimi anni, «per la prima volta nella storia, non per consenso unanime, ma con un voto». E già nella petizione online Pro Vita spiegava i tre punti principali di quel documento.
Il primo è l’espressione «salute sessuale e diritti riproduttivi», il linguaggio che l’Onu usa sistematicamente per introdurre l’aborto come diritto universale senza mai scrivere la parola «aborto». Senza riserve.
Nel secondo punto la parola «genere» compare decine di volte senza una definizione biologica vincolante. «Una porta lasciata aperta deliberatamente alle interpretazioni fluide», sottolinea la onlus. Infine, nel terzo punto si parla di soldi: finanziamenti pubblici garantiti, stabili e pluriennali alle organizzazioni femministe. Non come scelta degli Stati, ma come obbligo.
Inoltre, ricorda Brandi, da decenni impegnato nella difesa della vita, gli Stati Uniti avevano provato a correggere il testo con otto emendamenti, tra cui uno che chiedeva di definire «genere» come distinzione biologica tra uomini e donne. A mettersi di traverso l’Olanda che, a nome di tutta l’Unione europea, ha risposto chiedendo di bocciarli tutti in blocco. E così gli emendamenti sono stati respinti. Peraltro, prima dell’avvio della discussione, Pro Vita aveva chiesto al titolare della Farnesina di rendere nota la posizione italiana alla CSW70, anche con un camion vela davanti al ministero degli Esteri e appunto con la petizione pubblica senza però mai ricevere risposta da Tajani.
«L’Italia ha votato sì. In silenzio. Senza che il governo spiegasse nulla. E quel voto conferma che è in atto un tradimento da parte del governo, sulla scena internazionale, a discapito degli italiani, che nel 2022 hanno votato una maggioranza conservatrice, che si è sempre detta pronta a difendere la famiglia, la vita e la donna, ma che invece non ha avuto questo coraggio all’Onu», incalza il presidente Brandi. Pro Vita in sostanza non chiedeva all’Italia di votare contro l’Unione europea né di stravolgere anni di politica estera ma proponeva al nostro Paese «di tornare a Pechino 1995 e cioè a un documento che l’Italia ha già firmato, che nessuno ha mai formalmente modificato e che stabilisce in modo inequivocabile che “genere” significa uomini e donne e non fluidità».
La politica italiana perde uno dei grandi protagonisti degli ultimi decenni: Umberto Bossi è morto ieri a Varese. Fondatore nel 1984 della Lega Lombarda, con l’approdo tre anni dopo al Senato della Repubblica divenne per tutti il «Senatùr».