Nicoletta Macchiavelli
2025-09-22

Gian Pietro Bianchi: «Trattative sempre più lunghe? Così i club di calcio si tutelano»

Gian Pietro Bianchi: «Trattative sempre più lunghe? Così i club di calcio si tutelano»
Ansa
L’avvocato (esperto di contratti) che assiste l’Atalanta spiega i segreti del mercato: «Con l’apprendistato sportivo si aiuterebbero le società che formano i giovani».
Subscribe
gian pietro bianchi avvocato

Sognare fa vivere meglio. Dormire tanto e bene migliora la mente, il corpo e il cuore

Sognare fa vivere meglio. Dormire tanto e bene migliora la mente, il corpo e il cuore
iStock
Quando vi svegliate, ricordate le vostre esperienze oniriche? È un segnale che il vostro sonno è stato davvero ristoratore. Dovremmo riposare almeno sette ore a notte, ma conta anche la regolarità con cui andiamo a letto. Così si prevengono diabete e malattie cardiache.
Subscribe
dormire sognare

Dimmi La Verità | Alessandro Rico: «I funerali di Charlie Kirk e la libertà di espressione»

Dimmi La Verità | Alessandro Rico: «I funerali di Charlie Kirk e la libertà di espressione»

Ecco #DimmiLaVerità del 22 settembre 2025. Con il nostro Alessandro Rico commentiamo i funerali di Charlie Kirk e approfondiamo il tema della libertà di espressione.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Washington intensifica il contrasto al narcotraffico

True
Washington intensifica il contrasto al narcotraffico
Donald Trump (Ansa)

Donald Trump sta intensificando la lotta al narcotraffico. Venerdì sera, il presidente americano ha reso noto di aver ordinato il terzo bombardamento contro un’imbarcazione di trafficanti di droga nell’area caraibica.

Subscribe
trump
Badge
Golfarelli EDITORE
I periodici dall'anima liberale

Valore Medico: una medicina per la qualità della vita

True
Valore Medico: una medicina per la qualità della vita

Al centro il ruolo del professionista, che non potrà mai essere sostituito dalla tecnologia. Un nuovo approfondimento di informazione medico-scientifico che si fa portavoce e garante delle eccellenze della sanità italiana, impegnata a migliorare non solo la qualità delle cure, ma anche la qualità della vita.

Continua a leggereRiduci
valore medico
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy