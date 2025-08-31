Stefano Piazza
2025-08-31

Gaza, Hamas perde il suo megafono. «Morto il portavoce velato Abu Obaida»

Gaza, Hamas perde il suo megafono. «Morto il portavoce velato Abu Obaida»
Abu Obaida (Ansa)
Israele celebra il raid aereo che avrebbe eliminato un’icona militare della Striscia. Ma l’evacuazione dei civili va a rilento.
Subscribe
abu obaida hamas

Borghi vuoti? Zuppi li vuole pieni di stranieri

Borghi vuoti? Zuppi li vuole pieni di stranieri
Monsignor Matteo Maria Zuppi (ANsa)
Cardinali e vescovi pungolano il governo su un tema cruciale: «Non lasciate morire le aree interne e spopolate dell’Italia». Un appello sacrosanto. Peccato che il presidente della Cei proponga poi una soluzione allucinante: metterci gli immigrati.
Subscribe
monsignor matteo maria zuppi

Ricolfi: «Rimossi perché abbiamo affrontato i tabù»

Ricolfi: «Rimossi perché abbiamo affrontato i tabù»
Luca Ricolfi (Ansa)
Il sociologo riflette sull’immotivata decisione della Rai di chiudere il programma radio «Giù la maschera» dell’ex presidente Foa. «Parlavamo di guerre e Covid senza la pretesa di indicare il punto di vista corretto. Se sei troppo indipendente, nessuno ti difende».
Subscribe
foa ricolfi

Le pillole di galateo di Petra e Carlo: si chiama buffet ma non è un'abbuffata

True
Le pillole di galateo di Petra e Carlo: si chiama buffet ma non è un'abbuffataplay icon
content.jwplatform.com
pillole di galateo

La top ten delle aziende farmaceutiche italiane

La top ten delle aziende farmaceutiche italianeplay icon
content.jwplatform.com
pillole di numeri
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy