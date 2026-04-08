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 Gianluca De Maio
2026-04-08

Sport in campo contro la violenza: la campagna «Fuori Rosa»

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Sport in campo contro la violenza: la campagna «Fuori Rosa»
A sinistra Giampaolo Ricci, capitano dell'Olimopia Milano. A destra Haley Bugeja, attaccante dell'Inter femminile
Dal 7 al 12 aprile il Csi Milano lancia Fuori Rosa, mobilitazione contro la violenza di genere. Coinvolte oltre 650 società sportive e atleti di Serie A. Un gesto simbolico sui campi e una campagna social per promuovere rispetto e consapevolezza.
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sport

L’intero sistema energetico mondiale dipende unicamente da sette stretti marittimi

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Perché Hormuz è tanto importante? C’è modo di aggirarlo? Oltre la metà della produzione globale petrolifera e di altri combustibili si sposta per nave. Il piccolo canale di acqua che separa Oman e Iran è uno degli snodi strategici più importanti per volume di transito.
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Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «La tregua tra Usa e Iran nasconde mille insidie»

Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «La tregua tra Usa e Iran nasconde mille insidie»

Ecco #DimmiLaVerità dell'8 aprile 2025. L'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti spiega le mille insidie della tregua tra Usa e Iran.

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Libertà di furto in Uk. L’Italia segue le orme

Libertà di furto in Uk. L’Italia segue le orme
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In Gran Bretagna vietato bloccare i ladri: chi lo fa viene licenziato. Da noi per ora puniscono i carabinieri...

Cercare di fermare i ladri? Ma perché? È venuto il momento di proclamare la libertà di furto. Senza ipocrisie: licenza di rapinare. Permesso di delinquere. Come succede a Londra. Lo so che anche da noi siamo sulla buona strada, e lo dimostrano i casi Ramy e Marroccella, i borseggiatori impuniti, i rapinati costretti a risarcire i banditi.

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Sul caso Ramy la Procura ignora la Cassazione: deve pagare chi fugge all’alt

Sul caso Ramy la Procura ignora la Cassazione: deve pagare chi fugge all’alt
(Ansa)
Il carabiniere che guidava è accusato di omicidio stradale con «eccesso colposo nell’adempimento del dovere». Ma una sentenza del Palazzaccio ribalta la tesi dei pm.

Non è dato sapere se i magistrati della Procura della Repubblica di Milano, prima di chiedere il rinvio a giudizio del carabiniere Antonio Lenoci per rispondere di omicidio colposo stradale in persona di Ramy Elgaml, abbiano avuto modo di confrontarsi con una precedente sentenza della Cassazione che avrebbe dovuto indurli, se non altro, a qualche dubbio.

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ramy elgaml
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