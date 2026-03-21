Redazione digitale Funerali Bossi, domani cerimonia semplice a Pontida True Gli striscioni fuori dall'abitazione di Umberto Bossi a Gemonio (Ansa)

Si terranno domani alle ore 12, all’abbazia di San Giacomo a Pontida, i funerali di Umberto Bossi. La cerimonia sarà improntata alla massima sobrietà: non è previsto alcun cerimoniale ufficiale né interventi politici sul sagrato.I posti in abbazia saranno limitati e senza assegnazioni, a eccezione della famiglia e di un numero ristretto di alte cariche istituzionali. L’accesso sarà libero fino a esaurimento dei posti disponibili. La funzione sarà celebrata dall’abate del monastero, mentre all’uscita è previsto un coro degli alpini che intonerà il Va pensiero. All’esterno verrà allestito un maxischermo per seguire la cerimonia in diretta. L’organizzazione è curata da militanti della Lega, su indicazione della famiglia e del ministro Giancarlo Giorgetti. Sospese, infine, le altre celebrazioni previste in mattinata nell’abbazia.Il fondatore della Lega Nord è morto giovedì 19 marzo all'età di 84 anni all’ospedale di Circolo della sua Varese. Nato il 19 settembre 1941 a Cassano Magnago, al confine tra le valli varesine e la pianura, seppe intercettare istanze profonde del cambiamento economico e sociale senza una formazione teorica tradizionale. Non era un intellettuale – come osservò in modo netto Gianfranco Miglio – ma disponeva di due qualità decisive per la sua parabola politica: l’intuizione sui temi da cavalcare e una capacità immediata di entrare in sintonia con il proprio elettorato.