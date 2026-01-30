True Carlo Tarallo «La frana di Niscemi è peggio del Vajont». Stop a tasse e mutui Ansa

Fi: fondi del Ponte per il maltempo. Poi ritratta. Alt di Salvini. La sinistra a Musumeci: si dimetta. Si muove la Procura di Gela.«Io do soltanto un dato: in questo momento stiamo parlando di un movimento franoso che è circa di 350 milioni di metri cubi. Per fare un paragone, il disastro del Vajont del 1963 ha movimentato 263 milioni. Quindi tecnicamente siamo quasi una volta e mezza la quantità di montagna e di territorio e di massa franosa che è caduta rispetto a quella del Vajont»: le parole del capo dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, ospite al programma Start di Sky Tg24, rendono l’idea delle gigantesche dimensioni della frana di Niscemi.«All’interno della zona rossa», aggiunge Ciciliano, «sono stati evacuati 1.276 cittadini di Niscemi, pari a 500 nuclei familiari. Tra queste persone ci saranno coloro i quali non potranno mai più tornare nelle proprie case, che andranno distrutte, sempre che l’arretramento della frana non ci pensi da sola. Già adesso è necessario pensare a una re-localizzazione di questi cittadini e una delle cose più importanti è farlo in maniera partecipata. La frana è ancora attiva ed è proprio per questo che la fascia di rispetto dei 150 metri, a mano a mano che il fronte continua a cadere, arretra».Il governo ha deciso la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e di ogni altra obbligazione. Nella bufera il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, presidente della Regione Sicilia dal 2017 al 2022. «L’ultimo allarme a Niscemi», argomenta Musumeci, ospite della prima edizione del Forum Difesa, promosso da Bruno Vespa e Comin & Partners in collaborazione con l’IAI, «è stato del 1997 e fu particolarmente significativo. Si disse che avrebbero dovuto pianificare alcuni interventi. Non si fece nulla. Io ho istituito una commissione, una commissione presso il mio dicastero della ricostruzione, proprio per capire perché le autorità locali hanno ritenuto di sottovalutare questo fenomeno». Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, però non ci sta: «A ogni anniversario della frana del 1997 ho mandato una lettera al presidente della Repubblica, al presidente della Regione, al presidente del Consiglio, ai capi dipartimento». Musumeci, che riferirà in parlamento il prossimo 4 febbraio, è nel mirino delle opposizioni: tutte ne chiedono le dimissioni. Il co-leader dei Verdi, Angelo Bonelli, tira fuori un documento della Protezione civile che dal 2019 al 2022 era sul tavolo del presidente della Regione, Musumeci, che gli chiedeva di intervenire esattamente nei luoghi dove nei giorni scorsi si sono verificate le frane. «Quel documento», afferma Bonelli, «dimostra che Musumeci sapeva. È un ministro inadeguato e imbarazzante. In Sicilia erano disponibili 1,2 miliardi di euro per il dissesto idrogeologico: sotto le giunte Musumeci e Schifani ne sono stati spesi solo 400 milioni. Oggi si prova persino a dare la colpa ai sindaci, quando la legge assegna la competenza sul dissesto idrogeologico alle Regioni».Altro fronte caldo è quello della richiesta da parte ormai non solo delle opposizioni, ma anche di Forza Italia, di utilizzare per l’emergenza una parte dei fondi stanziati per il Ponte sullo Stretto di Messina. Matteo Salvini è contrarissimo, ma il centrodestra si spacca: «Se ci sono dei soldi che momentaneamente non possono essere spesi per il Ponte», dice all’Huffpost il portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi, «si possono utilizzare per l’emergenza in Sicilia. Non ci sarebbe nulla di male a far leva su finanziamenti che nel frattempo non possono essere utilizzati per il Ponte. Quando la procedura per la costruzione dell’opera riprenderà, e quei soldi serviranno per il Ponte, li si potrà reintegrare». In serata, poi, Nevi corregge il tiro: «I fondi del Ponte restano dove sono». Dopo una timida apertura nel pomeriggio, anche il leader degli azzurri, Antonio Tajani, chiude la porta all’idea. Martedì scorso Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, ha presentato all’Assemblea regionale siciliana un ordine del giorno per chiedere che il miliardo e 300 milioni di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione originariamente previsti proprio per la prevenzione del rischio idrogeologico e che, nel maggio 2024, la Regione Sicilia aveva accettato di utilizzare per il Ponte, venga destinato all’emergenza causata dal ciclone Harry, e per Niscemi in particolare: il testo è stato approvato, a scrutinio segreto, con 32 sì e 24 no. Oltre all’opposizione, dunque, hanno votato a favore anche doversi consiglieri della maggioranza di centrodestra.Intanto la Procura di Gela si è messa al lavoro per verificare eventuali responsabilità. Oggi prima riunione operativa presieduta dal procuratore capo, Salvatore Vella, dopo l’apertura di un’indagine, al momento contro ignoti, per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana. «Abbiamo fatto il punto per accertare cosa andava fatto e non è stato fatto», dice Vella, «e dovremo accertare se sono state realizzate delle opere sul territorio che hanno contribuito a provocare la frana. Vogliamo accertare se si poteva evitare. Presto acquisiremo le carte necessarie. Sono coinvolti diversi enti. Effettueremo anche dei sopralluoghi».